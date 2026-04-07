중랑천 회복 위한 친환경 활동 전개 2분기 생태정원 ‘대우건설 네이처’ 준공

[헤럴드경제=서정은 기자] 대우건설은 중랑천 생태계 회복을 돕고, 수달 테마 생태정원인 ‘대우건설 네이처(Nature)’ 조성에 본격적으로 나선다고 7일 밝혔다.

대우건설은 지난 1월 서울시 성동구 및 사회적협동조합 한강과 ‘환경사회지배구조(ESG) 실천을 통한 중랑천 생태활동 활성화 사업’ 업무협약을 체결하고 해당 프로젝트를 준비했다. 중랑천 일대의 하천 정화, 식생 복원 식생 복원, 멸종위기종인 수달 서식지 조성 등 생태계 회복을 위한 체계적인 친환경 활동을 전개하는 것이 골자다.

이달 1일엔 중랑천 살곶이체육공원 인근에서 첫 활동을 시작했다. 대우건설 임직원들은 황금조팝, 꼬랑사초, 촛대바람꽃 등 3종의 식물을 식재했다. 앞으로 다양한 식물을 추가 도입하고 중랑천에 서식하는 수달의 생태를 알리는 정원을 조성해 나갈 계획이다. 이날 대우건설 임직원들은 인근에서 플로깅 봉사활동도 진행했다.

대우건설은 2분기 내 임직원들의 봉사활동 참여를 통해 ‘대우건설 네이처’ 준공을 추진할 계획이다. 중랑천 인근 하천정화 작업과 생태교란종 제거를 병행하고, 향후 식재 활동 및 철새 쉼터 조성을 통해 올해 10월까지 생태계 회복을 위한 친환경 활동을 단계적으로 확대해 나갈 예정이다.

대우건설 관계자는 “이번 프로젝트는 도심 하천 생태계 회복, 지속가능한 환경 조성에 기여하기 위한 ESG 실천의 일환”이라며 “임직원 참여형 봉사활동을 기반으로 중랑천 일대의 생태환경을 체계적으로 개선하고, 향후 다양한 친환경 활동을 지속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

한편 대우건설은 2026년 새로운 사회 공헌 브랜드 ‘더 나은 세상을 함께 만들어가는 대우건설(BETTER TOGETHER)’을 제시하며 국내외 지역사회에 기여하며 이웃과 상생을 실천하겠다고 밝혔다.