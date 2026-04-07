[헤럴드경제=민성기 기자] 레슬링 선수 출신 심권호가 간암을 이겨내고 건강해진 모습으로 돌아왔다.

지난 6일 방송된 TV조선 ‘조선의 사랑꾼’에는 심권호가 달라진 근황을 전했다.

이날 심권호는 수술 이후 약 3개월간의 회복 시간을 거친 뒤 한층 밝아진 얼굴로 인사를 전했다.

심권호는 “오랜만이다. 그동안 걱정 끼쳐 죄송하다”며 “많이 좋아지고 있다. 건강한 모습 보여드리겠다”고 말했다.

제작진이 수술 후 병원에서 들은 이야기를 묻자 심권호는 “좋은 것 잘 먹으면서 건강관리를 하고 있다”며 “의사 선생님도 좋아졌다고 하더라”고 전했다.

심권호는 수술 후 밝아진 외모에 스스로도 만족스러워했다.

심권호는 “얼굴을 보고 있으면 트러블 올라온 게 하나도 없다”며 “피부가 좋아진 것 같다”고 말해 웃음을 자아냈다.

그는 “지난주에 축구도 했다. 사람들이 내가 아팠는지 모르더라”고 말해 건강을 되찾았음을 알렸다.

이를 본 출연진들도 놀라움을 감추지 못했다. “얼굴이 너무 좋아졌다”, “다른 사람 같다”, “혈색이 돈다”는 반응이 이어지며 확 달라진 심권호의 근황에 감탄이 쏟아졌다.

심권호는 이어 제주도 힐링 여행에 나섰다. 제주도에서는 윤정수와 최홍만이 그를 반겼다. 오픈카를 타고 이동하던 중 최홍만은 “하루에 우유를 3~5ℓ 마셨다”고 밝혀 웃음을 자아냈고, 심권호는 최홍만의 품에 안기며 “2층 올라온 기분”이라고 말해 폭소를 안겼다.

과거 심권호는 한 방송에서 소주 295병, 맥주 55병이 쌓인 집 내부가 공개되며 충격을 안긴 바 있다. 당시 그는 외로움 때문에 술을 마셨다고 고백했다. 이에 의료진은 알코올 의존증 수준이라는 진단을 내리기도 했다.

이후 심권호는 초기 간암 진단 사실을 털어놓으며 “약한 모습 보이기 싫었다. 누구에게도 말하지 못했다”고 눈물을 보였다. 다행히 수술은 성공적으로 마무리됐고 약 3개월 회복 끝에 건강을 되찾았다.