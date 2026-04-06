전동화·탄소중립 대응 경량화·고강도 소재 기술 확보 추진 창원공장 생산 굴착기에 단계적 적용 계획

[헤럴드경제=정경수 기자] 볼보그룹코리아가 포스코와 손잡고 건설기계용 고성능 소재 개발에 나선다.

볼보그룹코리아는 지난 3일 창원공장에서 포스코와 업무협약(MOU)을 체결하고 차세대 건설기계용 소재 및 제조기술 공동 연구개발에 착수했다고 6일 밝혔다.

양사는 전동화 확대와 탄소배출 저감 요구에 대응해 고강도강 기반 경량화 기술과 제조 공법을 공동 개발할 계획이다. 최근 건설기계 업계에서는 장비 효율 개선과 배출 저감을 위해 구조 경량화와 고강도 소재 적용이 주요 과제로 떠오르고 있다.

협약에 따라 양사는 소재 및 기술 정보 공유를 비롯해 ▷차세대 건설기계용 소재 공동 연구 ▷개발 소재의 장비 적용 시험 및 검증 ▷기술 교류 확대 등을 추진한다. 용접과 제조 공정 등 생산 기술 분야에서도 협력이 이뤄진다.

볼보그룹코리아는 장비 개발 방향과 기술 데이터를 제공하고, 포스코는 소재 및 제조 기술 개발을 담당하는 방식으로 역할을 나눈다. 양사는 소재·설계·생산을 연계한 통합 기술 확보를 통해 제품 성능과 내구성 개선을 목표로 하고 있다.

공동 개발된 기술은 창원공장에서 생산되는 볼보 굴착기에 순차 적용될 예정이다.

볼보그룹코리아 관계자는 “소재와 제조 기술을 연계한 개발을 통해 제품 경쟁력을 높이는 것이 목표”라고 말했다.