‘친환경의 역설’이라는 말이 있다. 환경을 보호하는 기술이 오히려 또 다른 환경 문제를 야기하거나, 강화된 규제에 부딪히는 상황을 뜻한다. 세계 최고 수준의 양산 경험과 기술 축적을 이룬 대한민국의 수소전기차 산업이 바로 이 역설적인 도전에 직면해 있다.

수소전기차는 주행 과정에서 오염물질을 배출하지 않는 친환경 차로 평가받는다. 그러나 그 심장부인 연료전지 스택의 핵심 소재인 전해질막은 아이러니하게도 ‘영원한 화학물질’로 불리는 과불화화합물에 기반한 불소계 소재에 의존하고 있다. 친환경 기술의 핵심이 환경 규제의 대상이 되는 모순적 구조다.

미국과 유럽연합을 중심으로 과불화화합물 사용을 광범위하게 제한하려는 움직임은 단순한 환경 정책을 넘어 산업 전반의 새로운 무역 장벽으로 작용할 가능성이 커지고 있다. 현재 상용화된 수소차의 전해질막은 불소계 소재가 사실상 표준으로 자리 잡았으며, 원료인 형석의 글로벌 공급망 역시 특정 국가에 편중돼 자원 안보 측면에서도 취약하다.

위기를 돌파할 해법은 분명하다. 우리는 이미 유사한 경험이 있다. 80년대, 모두가 불가능하다고 했던 ‘64K D램’ 개발에 성공하며 반도체 불모지에서 세계 메모리 시장의 중심으로 도약한 ‘반도체 신화’가 그것이다. 후발 주자였던 한국이 과감한 연구개발 투자로 초격차를 만들어낸 사례다. 최근의 ‘K-배터리’ 역시 하이니켈이라는 차별화된 기술 선택을 통해 세계시장을 선도하고 있다. 위기의 순간마다 우리는 남들이 가지 않은 길을 택했고, 기술 격차로 판을 바꿨다.

지금 수소전기차 산업에 필요한 전략도 이와 같다. 현재에 안주하기보다, 차세대 원천 기술로 새로운 표준을 만들어야 한다. 그 핵심 열쇠가 바로 ‘비불소계 전해질막’이다. 탄화수소 기반의 비불소계 전해질막은 독성 물질 문제에서 자유로우며, 기존 불소계 소재의 한계로 지적돼 온 작동 온도를 섭씨 120도 이상으로 끌어올릴 수 있는 잠재력을 갖고 있다.

작동 온도가 높아질 경우 연료전지 시스템의 냉각 구조를 단순화할 수 있어, 장기적으로 가격 경쟁력과 시스템 효율을 동시에 개선할 수 있다. 이는 수소전기차가 내연기관차와 경제성 측면에서 본격적으로 경쟁할 수 있는 ‘게임 체인저’가 될 수 있다는 의미다. 단순한 소재 국산화를 넘어, 대한민국이 추격자를 넘어 글로벌 표준을 주도하는 선도자로 도약할 기회다.

물론 수십 년간 최적화돼 온 불소계 전해질막을 단기간에 대체하는 일은 결코 쉽지 않다. 이에 정부와 출연연은 ‘글로벌 TOP 전략연구단’을 출범시켜 국가적 역량을 결집하고 있다. 한국에너지기술연구원, 한국화학연구원, 한국과학기술연구원, 한국생산기술연구원 등 국내 주요 연구 기관들이 칸막이를 허물고, 실패를 두려워하지 않는 도전적 연구를 통해 새로운 기술 가능성을 검증하고 있다.

과불화화합물 규제는 준비되지 않은 산업에는 위기가 될 수 있다. 그러나 선제적으로 대응하는 국가에는 오히려 시장의 판도를 바꿀 기회가 된다. 2050년 탄소중립이라는 시대적 과제와 국가 산업 경쟁력 확보라는 두 목표를 동시에 달성하기 위해, 이제는 ‘과불화화합물 프리’ 기술을 기반으로 수소경제의 새로운 장을 열어야 할 때다. 환경 규제를 넘어 우리의 기술이 글로벌 표준으로 자리 잡는 그날을 기대해 본다.

배병찬 한국에너지기술연구원 연료전지전략연구단장