[헤럴드경제(경주)=김병진 기자](재)경북테크노파크는 6일 ‘2026년 부서장 성과목표 서약식’을 통해 성과 중심 책임경영 체계를 본격적으로 가동했다.

전 부서장 대상으로 성과목표 서약을 실시해 부서장의 역할과 책임을 명확히 했다.

부서장 성과목표는 지난 1월 부서운영계획 수립, 2월 부서별 성과창출워크숍 등을 거쳐 기관장과 부서장 간 긴밀한 논의와 비전 공유를 통해 설정됐다.

특히 성과목표는 다차례 협의와 검토를 통해 보완·조정됐으며, 그 결과 조직 성과창출을 견인할 수 있는 도전적 수준으로 설정됐다.

핵심 과제는 국비 확보, 기업 공동 R&D 확대, 입주기업 지원 강화, 주요사업 평가결과 최우수등급 획득, 청렴도 향상, 부서 정체성 확립 등이다.

하인성 경북테크노파크 원장은 “전 부서장 성과목표 서약을 통해 기관 책임경영 체계를 한층 강화했다”며 “국비 확보와 기업 공동 R&D 확대 등 정량목표 중심의 체계적 성과관리를 통해 지역기업이 체감할 수 있는 실질적 성장 성과를 창출하겠다”고 말했다.