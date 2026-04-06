5일 올림픽공원 KSPO 돔서

아티스트 다가가자 팬들 ‘우르르’

임시난간 무너지면서 관객들 ‘와르르’

아티스트가 객석으로 다가가자, 팬들이 몰리며 난간이 무너져 내리고 있다. [더쿠 갈무리]
아티스트가 객석으로 다가가자, 팬들이 몰리며 난간이 무너져 내리고 있다. [더쿠 갈무리]

[헤럴드경제=한지숙 기자] 그룹 슈퍼주니어 콘서트에서 객석 난간이 무너지면서 관객들이 바닥으로 추락하는 사고가 발생했다.

6일 SM엔터테인먼트에 따르면 전날 서울 송파구 올림픽공원 KSPO 돔(옛 체조경기장)에서 열린 ‘슈퍼 쇼 10(SUPER SHOW 10) SJ-CORE in SEOUL’ 공연 도중 객석 측면에 설치된 안전 펜스가 붕괴되면서 인근에 있던 관객들이 추락해 부상을 입는 사고가 발생했다.

사고 당시 영상. [더쿠 갈무리]
사고 당시 영상. [더쿠 갈무리]

당시 상황이 담긴 영상을 보면, 아티스트가 팬들과 가까이 소통하기 위해 객석으로 다가가자 관객들이 몰려 들었다. 이 때 임시 난간이 힘없이 무너져 내렸고, 아티스트에 손을 뻗던 관객들은 그대로 바닥 아래로 떨어졌다. 객석 높이는 아티스트의 키를 넘겼다. 아티스트가 깜짝 놀라 양 손을 머리에 얹으며 당황하는 모습도 담겼다.

SM 측은 “3명의 관객이 떨어져 부상을 입었다”며 “부상자들은 즉시 병원으로 이송돼 필요한 검사와 치료를 받았으며, 염좌와 타박상으로 2주간의 안정 및 치료가 필요하다는 의료진 소견을 받았다”고 전했다.

[SM 엔터테인먼트]
[SM 엔터테인먼트]

SM 측은 “이번 사고로 피해를 입으신 분들과 가족 분들께 깊은 사과의 말씀 드리며, 당사는 부상 당한 관객분들이 완쾌될 수 있도록 치료를 지원하고, 완전히 회복되실 때까지 최선의 노력을 다 하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “공연 주최사로서 금번 사고에 대해 무거운 책임을 통감하며, 향후 동일한 사고가 재발하지 않도록 시설 안전 점검 및 관객 안전 관리에 만전을 기하도록 하겠다”고 덧붙였다. 이어 “부상당하신 분들과 모든 관객 여러분께 예상치 못한 사고로 심려 끼쳐드린 점에 대해 다시 한 번 고개 숙여 사과드리며, 죄송하다는 말씀드린다”고 사과했다.


jshan@heraldcorp.com