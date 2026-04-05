[헤럴드경제=고승희 기자] 이란 영토 내에서 격추된 미군 F-15E 전투기의 실종 장병이 사고 발생 36시간 만에 미 특수부대에 의해 극적으로 구조됐다. 추락 기체에 탑승했던 요원 전원이 무사히 귀환하며 초긴장 상태였던 구조 작전은 성공적으로 마침표를 찍었다.

4일(현지시간) 악시오스(Axios)와 월스트리트저널(WSJ) 등 주요 외신에 따르면, 미 특수부대는 이란 남서부 작전 지역에 전격 투입되어 실종됐던 무장통제사(WSO)를 구조하고 무사히 현장에서 철수했다.

이번 작전은 이란 혁명수비대(IRGC)의 거센 저지 속에서 강행됐다. IRGC는 실종자 확보를 위해 지상 병력을 대거 투입하며 차단에 나섰으나, 미 공군 전투기들이 구조 지점 주변에 정밀 공습을 가하며 이란군의 접근을 원천 봉쇄했다. 알자지라 방송은 구조 과정에서 양측 간의 치열한 교전이 발생했음을 시사하며 현장의 긴박함을 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 구조 작전의 전 과정을 백악관 상황실(Situation Room)에서 고위 참모진과 함께 실시간으로 지켜본 것으로 알려졌다.

WSJ에 따르면 미 특수부대는 실종자 구출을 위해 지난 3일부터 이란 영내에 지속적으로 진입하며 수색을 펼쳤으며, 이틀에 걸친 사투 끝에 모든 구조대원과 실종자를 안전하게 철수시키는 데 성공했다