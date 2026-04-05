평일 낮 시간대에도 가족 단위 방문객 ‘북적’ 하이엔드 브랜드 적용, 스카이라운지 등 조성 59㎡ 19억 중반~21억 후반, 84㎡ 25억 후반 이달 13일 청약 일정 시작…22일 당첨 발표

가격이 생각보다 높긴 한데 나중에 투자가치가 있을 테니까요. 지금은 노량진에서 가까운 신도림 살고 있는데 단지 입지가 워낙 좋아보여서 84㎡(이하 전용면적) 청약 넣어보려고 합니다. 가족과 함께 ‘라클라체자이드파인’ 견본주택을 방문한 50대 남성 김모 씨

[헤럴드경제=신혜원 기자] 서울 서남부권 재개발 대장으로 꼽히는 노량진뉴타운 공급이 본격화되고 있다. 9000가구가 넘는 대규모 주거단지로 거듭날 노량진뉴타운 내 8개 구역 중 6구역(라클라체자이드파인)이 가장 먼저 분양 일정을 시작했다. 뉴타운에서 사업 속도가 가장 빠른 6구역의 흥행 여부가 나머지 구역들의 분양 성패를 가를 이정표가 될 전망이다.

지난 3일 오후 3시께 찾은 라클라체자이드파인 견본주택은 평일 낮 시간대임에도 불구하고 중장년층을 비롯해 가족 단위로 유니트를 관람하러 온 방문객들이 많았다. 현장을 찾은 방문객들은 공통적으로 대형건설사인 GS건설과 SK에코플랜트가 함께 시공하는 하이엔드 단지라는 점과 세대 내부 설계에 대해 긍정적인 반응을 보였다. 다만 예상보다 높은 분양가를 부담 요소로 꼽았다.

라클라체자이드파인은 서울 동작구 노량진동 294-220번지 일원을 재개발해 지하 4층~지상 28층, 14개 동, 1499가구로 조성되는 단지다. 일반분양으로 369가구가 공급되는데 ▷59㎡A·B·C 169가구 ▷84㎡A·B·C 176가구 ▷106㎡ 24가구 등으로 구성됐다.

견본주택에는 59㎡A타입과 84㎡A타입 유니트가 전시돼 있었다. 각각 3베이(Bay)와 4베이 오픈발코니 구조로 공간 효율성을 높인 것이 특징이다. SK에코플랜트의 하이엔드 브랜드 ‘드파인(DEFINE)’이 적용되는 만큼 내부 자재 또한 고급화에 주력한 모습이었다. 천장고 또한 우물형 천장을 포함하면 2.52ｍ로 강남권 하이엔드 단지에 버금가는 높이로 개방감을 확보했다.

예비청약자인 40대 회사원 아들을 대신해 견본주택을 둘러보러 왔다는 70대 여성 이모 씨는 “아들이 59㎡에 관심이 있어 유니트를 구경했는데 요즘 아파트들이 워낙 잘 나와 공간을 짜임새 있게 잘 활용한 것 같다”고 호평했다.

라클라체자이드파인의 강점은 입지와 미래가치다. 지하철 7호선 장승배기역이 도보 5분 거리에 있고, 1·9호선이 지나는 노량진역은 도보 15분이면 가는 더블 역세권이다. 단지 인근에 영화초, 영등포중, 영등포고 등 초·중·고가 모두 위치하고 있고, 노량진 학원가에 다양한 교육시설이 집약돼 있다. 아울러 단지 앞에 하나로마트가 있고, 더현대 서울, 타임스퀘어, 신세계백화점 타임스퀘어점 등 대형 쇼핑시설도 가깝다. 단지 내에 공원이 조성될 예정인 데다 바로 앞에 장승공원이 있어 녹지공간도 풍부하다.

분양 관계자는 “핵심 업무지구인 여의도, 용산, 강남으로의 접근성이 좋아 배후주거지로서의 가치가 높다”며 “여의도와 용산은 상대적으로 구축 아파트가 밀집해 있기 때문에 그쪽에 거주하시는 분 중 뉴타운 신축으로 넘어오시려는 수요가 높다”고 설명했다.

한강변을 끼고 있는 노량진뉴타운이 전 구역 모두 대형건설사 하이엔드 브랜드 주거타운으로 조성된다는 점 또한 차별점으로 꼽힌다. 6구역을 비롯해 2·7구역은 SK에코플랜트 드파인이 적용되고, 1·3구역은 포스코이앤씨의 ‘오티에르’, 4구역은 현대건설의 ‘디에이치’, 5구역은 대우건설의 ‘써밋’, 8구역은 DL이앤씨의 ‘아크로’가 적용된다.

라클라체자이드파인은 하이엔드 단지답게 스카이라운지를 포함해 피트니스클럽, 필라테스, 다이닝홀, 다목적체육관, 골프연습장, 도서관, 독서실, 카페라운지 등 다양한 커뮤니티시설도 조성될 예정이다.

남편, 딸과 함께 견본주택을 찾은 목동 거주 50대 여성 정모 씨는 “자이와 드파인이 같이 적용되는 단지라고 해서 관심이 있어 왔는데 설계 옵션들이 하이엔드답게 잘 갖춰져 있는 것 같아 마음에 든다”며 “84㎡를 고민 중인데 가격이 꽤 높아 가족들과 논의를 해봐야할 것 같다”고 말했다.

각 타입의 분양가는 ▷59㎡ 19억원 중반~21억 후반대 ▷84㎡ 23억원 중반~25억원 후반대 ▷106㎡26억원 후반~30억원 초반대 등으로 책정됐다. 분양가상한제가 적용되지 않아 3.3㎡(평)당 약 7600만원 수준이다.

시장에선 공급가격이 높다는 평가가 나오지만 인근 시세와 비교하면 낮은 수준이라는 게 분양 관계자 측 설명이다. 인근 흑석자이(지난해 6월 입주) 실거래가와 비교하면 59㎡는 지난 2월 22억8800만원, 84㎡는 지난 1월 25억7000만원에 팔려 라클라체자이드파인 분양가가 약 3억3000만~3억6000만원가량 낮다.

분양 관계자는 “서울 신축 공급이 드물고 향후 노량진뉴타운 전체 구역의 정비가 완료되면 그 가치가 더욱 높아질 것”이라며 “현재의 분양가격도 미래가치를 고려하면 경쟁력을 갖춘 수준”이라고 했다.

라클라체자이드파인의 분양 일정은 이달 13일 특별공급, 14일 1순위 해당지역, 15일 1순위 기타지역, 16일 2순위 청약 순으로 진행된다. 당첨자 발표일은 22일이며, 정당계약은 5월 4~6일 이뤄진다. 다만 예비청약자들은 지난해 10·15 대책으로 인해 주택담보대출 최대 한도가 15억원 초과 25억원 이하 주택은 4억원, 25억원 초과 주택은 2억원으로 축소된 만큼 접수하려는 타입에 맞는 자금계획 수립이 필요하다.