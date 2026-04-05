윤갑근 변호사와 예비경선 후 김영환 지사와 최종 결선

[헤럴드경제=윤호 기자]국민의힘 충북지사 예비후보를 사퇴한 윤희근 전 경찰청장이 경선 복귀를 선언했다.

윤 전 청장은 5일 자신의 페이스북에서 “도민 여러분의 걱정, 질책, 기다림 그 모든 시간을 가슴에 새기고 다시 시작점 앞에 섰다”고 밝혔다.

그는 “돌아온 이유는 단 하나, 끝까지 책임지라는 도민의 무거운 명령을 외면할 수 없었기 때문”이라며 “부족했던 시간은 깊이 반성했고 멈춰있던 시간은 더 단단한 각오로 바뀌었다”고 했다.

그러면서 “이제 말이 아닌 결과로, 과정이 아닌 변화로 증명하겠다”며 “다시 시작하는 충북 그 길의 맨 앞에서 끝까지 책임지겠다”고 덧붙였다.

이로써 국민의힘 충북지사 경선은 기존 예비후보인 윤석열 전 대통령 변호인 윤갑근 변호사와 윤 전 청장이 양자 대결을 벌인 후, 승자가 컷오프(공천 배제) 철회된 김영환 현 지사와 최종 경선을 치르게 된다.

앞서 국민의힘 공천관리위원회는 지난 2일 충북지사 공천을 김 지사 컷오프 이전 원점으로 돌려 다시 시작하기로 했다. 경선은 기존 접수자가 예비경선 후 현역 김 지사와 1대 1로 맞붙는 ‘코리안시리즈’ 방식이다.