[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]조주홍 영덕군수 예비후보는 4일 영덕군 영덕읍 중앙길에 마련된 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 선거 행보에 돌입했다.
이번 개소식에는 주요 인사들의 축하 메시지와 함께 지역 각계 인사 등 1000여명의 지지자들이 참석했다.
이날 행사에서는 읍·면별 공약을 시각적으로 표현한 ‘영덕 미래 청사진과 지역 공약 퍼포먼스’가 진행되며 큰 주목을 받았다.
이어 무대에 모인 각 지역 공약들은 하나로 연결됐고 마지막으로 조주홍 예비후보가 ‘영덕군 미래 청사진’이 담긴 대형 공약 피켓을 들고 등장하며 퍼포먼스의 절정을 이뤘다.
조 예비후보는 “원전과 신재생을 아우르는 에너지 믹스를 통해 영덕을 ‘기후에너지 특구’로 조성하고 영덕에너지개발공사 설립과 함께 햇빛·바람 수익을 군민에게 돌려주는 ‘군민연금’ 구조를 추진하겠다”고 밝혔다.
또 “스마트 수소 산업과 실버돌봄 산업을 결합한 미래형 산업단지를 조성해 일자리와 복지를 동시에 해결하겠다”고 덧붙였다.
조 예비후보는 지역 발전 전략으로는 영덕~의성 철도 및 신공항 연계, 영덕~삼척 남북 10축 고속도로, 국도 및 어항 정비, 해양·생태 관광 인프라 확충 등‘사통팔달 SOC 구축’을 핵심 과제로 제시했다.
조주홍 영덕군수 예비후보는 마지막으로“정치는 군민을 피곤하게 하는 소음이 아니라 삶을 바꾸는 결과여야 한다”며“먹고사는 문제부터 확실하게 바꾸고 영덕 살림을 벌어오는 군수가 되겠다”고 말했다.
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