CJ제마뎁 물류-해운법인 지분스왑 베트남 계약물류(CL)사업 드라이브

[헤럴드경제=서재근 기자] CJ대한통운이 베트남 소재 CJ제마뎁 법인의 물류부문 지분을 추가 취득하고 비핵심사업인 해운부문은 분리하는 내용의 사업재편에 나선다. 이는 향후 높은 성장세가 기대되는 계약물류(CL)사업 확장전략에 따른 것으로, ‘선택과 집중’을 통해 초격차 물류 경쟁력을 확보한다는 구상이다.

CJ대한통운은 제마뎁과의 협의를 통해 양사가 조인트벤처(JV)로 운영 중인 물류부문 CJ Gemadept Logistics Holding(GLH)와 해운부문인 CJ Gemadept Shipping Holding(GSH)의 지배구조를 개편한다고 1일 밝혔다. CJ대한통운은 앞선 2018년 베트남 사업확장을 위해 현지 1위 종합물류기업인 제마뎁으로부터 GLH·GSH의 지분을 인수했으며 최근까지 두 법인 주식을 각각 50.9%, 49% 보유해 왔다.

이번 지배구조 개편은 CJ대한통운과 제마뎁이 각각 보유한 GLH와 GSH 지분을 맞교환(스왑)하는 방식으로 진행된다. CJ대한통운은 제마뎁이 보유하던 물류부문 법인 GLH 지분 49.1%를 인수하고, 대신 해운부문인 GSH 지분 49%를 제마뎁에 이전한다. 이를 통해 CJ대한통운과 제마뎁은 각각 GLH, GSH 지분 100%를 소유해 독립적으로 경영하게 된다.

CJ대한통운은 지분스왑을 계기로 높은 성장세를 보이는 현지 물류사업에 더욱 드라이브를 걸 계획이다. 글로벌 컨설팅기업 익스퍼트 마켓 리서치에 따르면 2025년 베트남 물류시장 규모는 약 520억달러(약 75조원)로 추정되며, 수년간 연평균 약 15%에 달하는 성장률을 기록했다. 또한 베트남의 주요 산업군인 소비재(CPG), 유통, 전기전자, 화학 등의 비중이 지속적으로 확대되며 보관·운송을 넘어 통합 공급망 관리 역량을 갖춘 종합물류기업의 서비스 경쟁력이 더욱 중요해지고 있다.

이에 CJ대한통운은 CJ제마뎁 물류부문의 독립경영 체제를 기반으로 물류센터 등 적극적인 자산 투자를 검토할 방침이다. 아울러 국내 TES물류기술연구소의 혁신 기술을 현지에 이식해 규모 확장과 함께 생산성 혁신까지 아우르는 물류 역량을 확보한다는 전략이다.

CJ대한통운 관계자는 “이번 지분스왑은 제마뎁과 당사가 각자 가장 잘할 수 있는 사업부문을 맡는 ‘선택과 집중’ 차원에서 이뤄진 것”이라며 “당사의 모태사업인 W&D(Warehouse & Distribution) 사업경쟁력을 베트남에 적극 이식해 현지 고객사와 동반 성장하는 종합물류기업으로 발돋움하겠다”고 말했다.

한편 제마뎁은 지난 1990년 국영기업으로 설립된 후 민영화를 거쳐 현재 육상운송, 국제운송, 물류센터 운영, 항만하역, 중량물 운송 등을 영위하고 있는 현지 주요 물류기업이다. 1990년대 베트남에 진출한 CJ대한통운은 제마뎁이 보유한 전국적 네트워크 및 인프라, 시장 인지도를 활용해 W&D를 비롯해 종합물류서비스를 전개해 오고 있다.