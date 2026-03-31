[헤럴드경제=박혜원 기자] 박홍근 기획예산처 장관이 31일 추가경정예산(추경)에 포함된 지역화폐형 지원금의 지급 기준과 관련해 “1인 가구 기준 월 소득 385만원, 2인 가구는 630만원 수준”이라고 밝혔다.

박 장관은 이날 KBS 뉴스에 출연해 정부가 지원금 지급 대상으로 밝힌 ‘소득 하위 70%’의 기준에 대해 이같이 설명했다.

정부는 26조2000억원 규모의 추경을 편성했는데, 이중 4조8000억원을 지역화폐형 지원금으로 지급한다. 약 3580만명에게 1인당 기본 10만원이며 지방 거주자 및 취약계층에게는 추가 지원한다.

박 장관은 지급 시기와 관련해 “차상위계층, 한부모가정, 기초생활수급자는 행정 데이터가 확보돼 있어 (추경안의) 국회 통과 이후 4월 말 지급이 가능하다”고 설명했다. 이어 “나머지 대상자는 건강보험료 기준으로 산정 절차를 거쳐야 하는 만큼 5월 지급 가능성이 높다”고 말했다.

그는 “소득 하위 70%는 중위소득 150%, 쉽게 말해 중산층”이라며 “고소득층보다 물가 상승과 경기 둔화의 영향을 많이 받고 있어 (지원금 대상에) 포함시켰다”고 했다.

추경에 따른 물가 자극 우려에 대해서는 “한국은행과 한국개발연구원(KDI) 등은 물가 영향이 제한적이라고 보고 있다”며 “국채 발행 없이 추진되는 추경인 만큼 시장금리나 물가에 미치는 영향도 적다”고 강조했다.