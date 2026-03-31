[헤럴드경제=조용직 기자] KPGA는 31일 2026 KPGA 정기총회에서 2025년 사업 결산 승인의 건이 부결돼 특별 감사를 받기로 했다고 밝혔다.

KPGA는 경기도 성남시 분당구 KPGA 빌딩 대강당에서 열린 정기총회가 끝난 뒤 “외부 감사인을 포함해 특별 감사를 실시할 것”이라며 “새로 선임된 업무 감사는 계획서를 제출해 감사를 진행할 예정이고, 특별 감사 완료 후 별도의 임시 총회를 열어 2025년 사업 결산에 관한 재의결을 거칠 방침”이라고 전했다.

이날 총회엔 전체 대의원 201명 중 위임 포함 185명이 의결에 참여했다.

KPGA는 박정준 업무 감사와 이경훈 회계감사를 선출했다. 임기는 2년이다.

2026년 사업 예산 승인의 건은 원안대로 승인됐다.

KPGA는 “2025년은 현실적인 어려움과 마주한 한해였다”고 자평한 뒤 “어려움 속에서도 협회는 투어의 기본 경쟁력과 운영 완성도를 유지하는 데 집중했고, 화려한 변화보다 실질적인 환경 개선에 방점을 뒀다”고 밝혔다.

이어 “안정적인 대회 개최와 투어 경쟁력 유지를 위해 신규 후원사 발굴과 기존 파트너십 강화를 계속 추진하겠다”고 덧붙였다.