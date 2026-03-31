[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전남 순천시의회 이복남(조국혁신당)·최미희(진보당)·우성원 (무소속) 의원은 31일 “김문수 국회의원은 근거 없는 비방과 ‘거수기’ 폄훼를 즉각 중단하고 사과하라”고 촉구했다.

앞서 더불어민주당 순천·광양·곡성·구례갑 김문수 국회의원은 자신의 SNS를 통해 지난해 노관규 순천시장(무소속)이 강행한 ‘순천시 종합스포츠센터’와 관련, 순천시가 제출한 ‘공유재산 취득 계획안’ 표결에 찬성표를 던진 12명(민주당 8명, 국민의힘 1명, 진보당 1명, 무소속 2명)의 사진과 명단을 올리고 “거수기, 캐비넷 정치에 굴복한 꼭두각시들”이라고 비판했다.

당시 본회의에서 순천시의원 재적 23명 가운데 찬성 12명, 반대 11명으로 1표 차이로 통과되자 김문수 의원은 페이스북에 이를 통렬히 실명 비판해 왔다.

비민주당 성향인 이들 3명은 이날 순천시의회 소회의실에서 기자회견을 열어 “김문수 의원이 게시한 순천시스포츠파크 카드뉴스는 민주주의 근간인 의회의 결정 과정을 왜곡하고 시민을 위해 소신 있게 투표한 시의원들의 명예를 처참히 짓밟는 행위로서 강력히 항의한다”고 밝혔다.

당초에는 비민주 성향 시의원 4명이 공동 기자회견을 열 예정이었으나, 이세은 국민의힘 의원이 개인 사정을 이유로 불참하면서 3명만 모여 기자회견을 열었다.

이들 3인은 ▲김문수 의원은 근거 없는 비방과 거수기 폄훼를 즉각 중단할 것 ▲시민의 대표인 시의원의 명예훼손 행위를 중단하고 사과할 것을 요구하고 있다.

이들은 “본회의는 의원 23명 전체가 참여해 시정의 최종 방향을 결정하는 최고 의결 기구로 민주적 절차에 따라 가결된 사안을 놓고 캐비닛 정치, 꼭두각시 운운하며 조롱하는 것은 민주주의 자체를 부정하는 발상”이라며 분통을 터뜨렸다.

이복남 의원(조국당)은 “당시에는 무소속이었고 지금은 혁신당에 입당해서 지역위원장 맡아 지역구 출마를 준비 중인데 이런 왜곡된 카드뉴스가 퍼져서 의정활동에 심각한 명예훼손을 당하고 있다”며 “지금껏 의정활동 하면서 거수기 노릇은 한 번도 안 했다고 확신하며, 자당 의원을 비판하는 것은 이해하나 거기에 왜 무소속과 소수 정당을 거론하는지 이해할 수 없다”고 목청을 높였다.

최미희(진보당) 의원도 “지역구 주민들로부터 ‘거수기했냐’는 질문을 받고 있고 건전한 대화는 사라지고 온통 ‘거수기’만 회자돼 선거에 부정적 영향을 미치고 있다”면서 “선거에 영향을 미치는 사안이어서 공직선거법 위반과 명예훼손 위반 여부를 철저히 검증해서 강력히 대응할 계획”이라며 법적 소송 가능성을 시사했다.