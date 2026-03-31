안전 점검 회의 앱…인공지능이 맞춤형 안전 수칙 자동 생성

인공지능 영상 분석…실시간 분석으로 위험 상황 즉각 차단

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]한국농어촌공사(사장 김인중)는 건설 현장 안전관리 분야에 인공지능 기술을 도입해 산업재해 없는 안전한 작업 환경을 조성하고 있다고 31일 밝혔다.

공사의 건설 현장은 대부분 소규모로 전국에 산재해 있다. 반면, 현장을 통제할 안전관리 인력은 한정돼 촘촘한 안전망 구축이 시급한 실정이다.

이에 공사는 자체 개발한 ‘인공지능 활용 작업 전 안전 점검 회의 앱(AI TBM APP)’과 ‘인공지능 영상 분석 시스템(AI CCTV VIEW)’을 도입했다. 이를 통해 안전관리의 실효성과 효율성을 동시에 높인다는 방침이다.

■ 인공지능이 안전 수칙 짚어준다…내실 있는 안전 점검 회의

‘안전 점검 회의’는 근로자들이 작업 전 위험 요인을 공유해 재해를 예방하는 핵심 절차다. 그러나 교육 자료 준비와 결과 보고서 작성 등 행정 업무에 적지 않은 시간이 소요되어 현장 밀착 관리에 제약이 따른다는 한계가 있었다. 이에 공사는 내실 있는 안전 점검 회의를 위해 인공지능 앱을 제작·보급했다. 현장 관리자가 작업 내용과 투입 인원, 건설기계 등 기본 정보를 입력하면 인공지능이 위험 요인과 그에 대한 세부 안전 수칙을 도출하는 방식이다.

이렇게 마련된 안전 수칙은 큐알(QR) 코드로 연동되어 현장에 비치된다. 근로자는 이를 휴대전화로 촬영해 그날의 안전 수칙을 확인할 수 있다. 특히 앱에서 지원하는 다국어 번역 및 음성 지원 기능을 통해 언어 장벽으로 안전 사각지대에 놓이기 쉬운 외국인 근로자들도 작업장 위험 요인을 쉽게 숙지할 수 있다.

아울러 안전 점검 회의가 끝나면 일지(회의록)는 자동으로 생성·저장된다. 이처럼 교육 준비부터 보고서 작성까지 행정 업무에 들던 시간을 줄여 관리자가 현장 밀착 관리에 집중할 수 있는 환경을 만들었다.

■ 사각지대 없는 촘촘한 감시망…현장 안전관리도 똑똑하게

건설 현장은 작업 반경이 넓고 사각지대가 많아 안전관리자가 모든 구역을 통제하는 데 물리적인 한계가 따른다. 공사는 이를 극복하기 위해 인공지능이 실시간으로 카메라 영상을 분석하고 위험 상황을 알리는 ‘인공지능 영상 분석 시스템’을 도입했다.

이 시스템은 안전모 미착용, 건설기계 작업 반경 내 근로자 접근, 신호수 미배치 등 현장의 위험 요인을 즉각 식별해 낸다. 시스템이 위험을 감지하면 즉시 현장 관리자의 휴대전화와 공사 지역본부 종합관제센터에 알림을 전송한다.

이를 통해 작업 현장 위험 요인의 조기 발견과 즉각적인 조치가 가능해져 안전관리 역량이 크게 향상됐다.

김인중 한국농어촌공사 사장은 “공사 건설 현장 특성상 안전한 작업 환경 조성을 위해선 과학적 안전관리 시스템이 필수적”이라며, “인공지능 기술을 고도화해 현장 밀착형 안전관리를 실현하고 근로자의 생명과 안전을 지키는 무재해 환경을 만들겠다”라고 밝혔다.