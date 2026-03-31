“이란전쟁 좋은 결과로 끝날 것”…불확실성 속 반등 낙관론

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국의 억만장자 투자자 빌 애크먼 퍼싱스퀘어 창업자가 이란 전쟁에 따른 증시 조정이 우량 기업을 매수할 매력적인 기회가 되고 있다고 밝혔다.

애크먼은 지난 29일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “세계에서 가장 우량한 기업들 중 일부가 극도로 저렴한 가격에 거래되고 있다”고 말했다.

그는 미·이란 전쟁에 대해 “역사상 가장 일방적인 전쟁 중 하나로 미국과 세계 모두에 좋은 결과로 끝날 것”이라며 “그리고 우리는 대규모 평화 배당을 받을 가능성이 있다”라고 말했다. 그러면서 “오랜만에 찾아온 최고의 우량주 매수 타이밍이다. 약세론자 말은 무시하라”라고 언급했다.

그는 미국의 양대 주택금융공사인 패니메이와 프레디맥의 주가가 비정상적으로 싸다며 향후 주가가 10배 오를 수 있는 종목이라고 지목하기도 했다. 두 기관의 주식은 글로벌 금융위기 이후인 지난 2010년 상장 폐지됐으며, 현재 장외시장에서 거래되고 있다. 두 기관 주가는 이날 장외시장에서 50%가량 폭등했다.

애크먼의 이날 주식 매수 권고 발언은 두 달째로 접어든 이란 전쟁 여파로 국제 유가가 오르고 스태그플레이션(고물가 속 경기침체) 우려가 고조되고 있는 가운데 나왔다.

전쟁 장기화 우려에 지난주 나스닥 지수에 이어 다우존스30 산업평균지수가 종전 최고점 대비 10% 이상 하락한 조정 구간에 진입한 상태다. CNN 방송이 집계하는 ‘공포와 탐욕 지수’는 이날 뉴욕증시 마감 무렵 9로 떨어져 ‘극단적 공포’(Extreme fear) 영역에 머물렀다.

도널드 트럼프 미 대통령은 이날 “미국은 이란에서 우리의 군사작전을 끝내기 위해 새롭고 더 합리적인 정권과 진지하게 논의 중”이라고 밝혀 종전 협상 진전 가능성을 시사했다.

반면 이란과의 합의가 조기에 도출되지 않을 경우 이란의 모든 발전소와 유정, 석유수출 통로인 하르그 섬, 그리고 담수화 시설을 “폭파하고 완전히 초토화”할 수 있다고 경고하며 압박 수위를 높이고 있다.

월가 거물 투자자인 애크먼은 클로딘 게이 전 하버드대 총장이 ‘반(反)유대 논란’ 등으로 사임하도록 하는 데 결정적인 역할을 하는 등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 투자계 바깥에서도 목소리를 높이며 유명세를 얻은 인물이다.

그가 운영하는 헤지펀드는 기업 이사회를 압박해 기업가치를 높이는 행동주의 전략을 구사하다가 최근 몇 년 새 대형 상장주식에 집중 투자하는 방식의 투자 전략을 취하고 있다.