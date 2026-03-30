이민경 대변인 명의 입장문 “허위사실 유포…법적 대응”

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시는 황명선 더불어민주당 최고위원이 한강 민간 유람선이 강바닥에 걸려 멈춘 사고를 놓고 “한강버스가 멈춰 섰다”고 언급한 데 대해 “거짓 선동”이라며 강한 유감을 표했다.

서울시는 30일 이민경 대변인 명의의 입장문을 통해 ‘한강에 대한 민주당 거짓 선동이 도를 넘었습니다’라는 제목의 입장문을 내고 “황 최고위원이 오늘(30일) 최고위원회의 공식 발언에서 민간 유람선 사고를 서울시의 공공교통 정책인 한강버스 사고로 둔갑시켜 언급한 데 대해 강한 유감을 표한다”고 밝혔다.

이 대변인은 “이번 사고는 명백히 민간 유람선 운항 과정에서 발생한 사안”이라며 “당 최고위원이 이를 한강버스 사고라고 발언한 것은 사실 확인조차 없이 최고위원회의에 임한 것인지, 아니면 민간 유람선 사고를 한강버스 사고로 몰아가려는 의도가 있었던 것인지 그 저의가 의심스럽다”고 지적했다.

이어 “민주당과 황명선 최고위원은 즉각 사실을 바로잡고 시민 앞에 사과해야 한다”며 “정정과 사과가 없다면 서울시는 허위사실 유포에 대한 법적 대응을 포함해 필요한 모든 조치를 검토할 것임을 분명히 밝힌다”고 강조했다.

앞서 황 최고위원은 이날 최고위원회의에서 “오세훈 서울시장에 대해서 한 말씀 드리겠다”며 “봄이 오자마자 또 한강버스가 멈춰 섰다. 또 사고를 쳤다”고 말했다.

이어 “한강버스는 오 시장의 숙원 사업이지만 서울 시민들에게 정말 생명과 안전이 불안한 애물단지”라며 “서울시는 안전이 확보될 때까지 한강버스 운행을 즉각 중단하고 사업을 원점에서 전면 재검토해야 한다”고 주장했다.