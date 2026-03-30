[헤럴드경제=김은희 기자] 중동발 불안이 이어지면서 원/달러 환율이 30일 1520원을 넘어섰다. 환율이 1520원으로 뛴 것은 글로벌 금융위기 이후 처음이다.

이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오후 4시43분께 1521.1원을 기록했다. 이는 지난 2009년 3월 10일(장중 최고 1561.0원) 이후 17년여 만의 최고치다.

환율은 4.5원 오른 1513.4원으로 출발한 뒤 상승폭이 확대됐다. 오후 3시 30분 주간 거래를 전 거래일보다 6.8원 오른 1515.7원으로 마쳤으나 야간 거래에서 상승폭이 다시금 커졌다.

이날 KB국민은행 기준 공항 환전 환율은 1583.9원까지 치솟았다.

지난 주말에도 나아지지 않은 중동 상황이 환율 상승 압력으로 작용한 것으로 풀이된다.

미국이 지상전을 준비하는 것으로 전해진 가운데 예멘의 친이란 무장 정파 후티가 참전하며 중동 지역 긴장은 한층 고조됐다. 이에 서부텍사스산원유(WTI)가 배럴당 100달러, 브렌트유가 115달러를 각각 돌파하는 등 국제 유가가 일제히 급등했다.

달러는 강세를 보였다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 닷새 연속 오르며 장중 100선을 넘었다. 현재 0.072 오른 100.257 수준이다.

이날 외국인 투자자 이탈도 원화 가치 하락에 일조했다는 분석이 나온다. 유가증권시장에서 외국인은 2조1335억원어치 주식을 순매도한 것으로 집계됐다. 기관은 8831억원, 개인은 8973억원을 각각 순매수했다.

오후 3시 30분 기준 원/엔 재정환율은 100엔당 948.78원이다. 전 거래일 같은 시각 기준가(945.25원)보다 3.53원 상승했다.

엔/달러 환율은 0.575엔 내린 159.703엔이다. 이날 장 초반에는 160.458엔까지 치솟아 2024년 7월 11일(장중 최고 161.757엔) 이후 1년 8개월여 만에 최고 기록을 세우기도 했다.

엔/달러 환율은 미무라 아쓰시 일본 재무성 재무관이 장중 “지금과 같은 상황이 계속된다면 머지않아 단호한 조치를 취할 것”이라고 구두 개입에 나서면서 하락 전환했으나 여전히 높은 수준이다.