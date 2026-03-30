“국민들 생활 속 절약 실천·대중교통 이용 확대” 당부 “학교 주변 무인점포 식품 방치…위생 집중 점검 방안 마련해야”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 강훈식 대통령 비서실장은 30일 “에너지 확보 노력만큼 중요한 것은 효율적인 사용”이라며 “공공부문이 우선적으로 강도 높은 절약을 실천해야 한다”고 지시했다. 기업들에게도 출퇴근 분산을 통한 에너지 절약 방안을 요청했다.

안귀령 청와대 부대변인은 이날 비서실장 주재 수석보좌관 회의 관련 서면 브리핑에서 “강 실장은 먼저 중동 상황 여파와 관련해 정부와 기업이 합심해 에너지 수급 안정에 최선을 다하고 있지만 위기 극복을 위해서는 국민적 참여가 절실하다며 전 국민의 에너지 절약 실천을 요청했다”면서 이같이 전했다.

이날 강 실장은 공공부문 에너지 절감과 관련해 “정부와 공공기관은 승용차 5부제, 조명 소등, 냉난방 기준 강화 등 가능한 모든 절감 조치를 전면 시행하라”고 주문하기도 했다.

민간부문의 노력도 강조했다. 강 실장은 “사용하지 않는 플러그 뽑기 등 생활 속 절약 실천과 함께 대중교통 이용을 확대해 달라”고 당부했다.

산업계의 협조 또한 언급됐다. 강 실장은 “전기 사용량의 상당 부분을 차지하는 산업계의 역할이 중요하다”면서 “제조공정 효율화와 전력수요 분산 등 선제적으로 대응해 달라”고 했다. 또 “기업들의 자발적 참여를 바탕으로 출퇴근 시간 분산 방안도 검토해 달라”고 덧붙였다.

안 부대변인은 “이어 강 실장은 학교 주변 무인점포의 식품 위생 관리 실태와 관련해 소비기한이 지난 식품이 방치되어 있는 등 기본적인 관리조차 미흡한 사례가 확인됐다고 지적했다”면서 “이는 아이들의 건강권이 행정 사각지대에 놓여 있음을 보여주는 문제로, 상당수 무인점포가 제도상 관리 범위 밖에 있어 현황조차 제대로 파악되지 않고 있는 점을 핵심 원인으로 꼽았다”고 했다.

강 실장은 “아이들이 먹는 음식에는 단 한 치의 소홀함이나 예외도 있어서는 안 된다”면서 “관계부처가 지방정부와 협력해 무인점포 현황을 파악하고 소비기한 준수 여부와 위생 상태에 대한 집중 점검 방안을 마련하라”고 지시했다.

그러면서 “신학기 등 이용이 급증하는 시기를 고려해 단속을 일회성이 아닌 상시 관리체계로 전환하는 방안도 함께 검토해 보고하라”고 주문했다.