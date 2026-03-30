남동산단서 우수 인증기업패 전달…자동차부품·반도체 장비 기업 선정 탄소데이터 관리·자가진단·맞춤형 컨설팅 추진…협력사 ESG 준수율 상승 중동발 공급망 불안 속 통상·에너지·수출 데이터 기반 상시 대응체계 가동

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국산업단지공단은 2025년도 산업단지 ESG 지원사업 참여기업 가운데 우수기업 50개사를 선정하고, 30일 남동국가산업단지 내 식산과 미코하이테크를 방문해 ‘산업단지 ESG 우수 인증기업패’를 전달했다고 밝혔다.

이번에 우수기업으로 선정된 식산은 자동차 부품 정밀가공 기업으로, ISO 인증 획득과 안전·환경 관리체계 고도화를 통해 ESG 준수율을 43%포인트 이상 끌어올렸다. 반도체 장비 제조기업인 미코하이테크는 온실가스 인벤토리 구축과 탄소배출 감축 모니터링 체계를 마련해 환경경영 분야에서 높은 평가를 받았다.

한국산업단지공단은 지난해 산업단지 공급망 ESG 경영 확산을 위해 입주기업 탄소데이터 관리 지원시스템 구축, ESG 자가진단 지원, 수준별 컨설팅·인증·교육 맞춤형 지원 등을 추진했다. 탄소데이터 관리 지원시스템을 구축했고, 1381개 기업을 대상으로 ESG 자가진단을 지원했으며, 154개 기업에는 수준별 맞춤형 지원을 제공했다.

특히 공공기관 가운데 유일하게 ‘2025 대·중소 자율형 ESG 지원사업’에 선정돼 협력사 평균 ESG 준수율을 2024년 27.8%포인트에서 2025년 31.9%포인트로 끌어올렸다고 공단 측은 설명했다.

한국산업단지공단은 올해 중동발 공급망 위기 등 대외 리스크 해소와 입주기업의 지속가능경영 확산을 위한 종합 지원도 확대할 계획이다. 산업현장 접점에서 공급망 리스크와 통상 애로를 상시 모니터링하고, 거래·에너지·수출 데이터를 기반으로 개선 과제를 선제적으로 발굴한다는 구상이다.

아울러 지난 25일 발표된 산업통상자원부의 ‘지속가능경영 종합시책’에 맞춰 민관 합동 업무협약에 참여하는 등 협력 기반도 강화했다. 앞으로 공급망 실사 대응을 위한 환경·안전 맞춤형 컨설팅과 전문인력 양성을 추진하고, ‘제2회 산업단지 수출박람회’를 통해 판로 개척 지원도 강화할 예정이다.

이상훈 한국산업단지공단 이사장은 “글로벌 공급망 불확실성이 확대되는 상황에서 산업단지 현장과 가장 가까운 기관으로서 기업 애로를 신속히 파악하고 지원하는 것이 중요하다”며 “현장 중심의 밀착 지원을 통해 입주기업의 공급망 리스크 대응과 지속가능경영 확산을 적극 추진해 나가겠다”고 말했다.