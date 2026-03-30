금융부문 비상대응 TF 구성 정책금융 종전 대비 4조원 확대 5대지주·은행 신규자금 53조+α 공급

[헤럴드경제=김은희 기자] 정부가 비상경제본부 산하 금융안정반 내 금융부문 비상대응 태스크포스(TF)를 구성했다. 민생·실물경제와 시장 안정을 최우선으로 금융권 비상대응체계를 가동한다는 계획이다.

금융위원회는 30일 이억원 위원장 주재로 금융감독원, 정책·민간금융기관과 함께 ‘중동상황 관련 금융권 간담회’를 열고 이같은 내용을 담은 금융 분야 대응계획을 논의했다.

이 위원장은 “중동전쟁이 4주 넘게 지속되면서 금융시장, 민생·실물 경제 전반에 걸쳐 복합적인 충격이 확대될 수 있는 엄중한 상황”이라고 진단하며 “정부가 범정부 비상경제 대응체계를 가동했고 금융권도 최악의 상황까지 포함한 빈틈없는 준비 태세를 갖춰야 할 때”라고 강조했다.

이에 금융부문 비상대응 TF를 만들고 ▷민생·실물경제 자금지원 ▷금융시장 안정 ▷금융산업 리스크 관리를 빈틈없이 추진하겠다는 방침이다.

먼저 이 위원장은 민생·실물경제 자금지원을 위해 피해기업, 협력업체 등에 대한 정책금융 지원 프로그램 규모를 24조3000억원으로 종전 대비 4조원 확대했다고 밝혔다. 향후 프로그램 소진추이 등을 보며 추가 확대를 검토할 방침이다. 서민·소상공인 등 취약계층에 대해서는 낮은 금리의 정책금융상품을 제공해 긴급한 자금소요를 지원할 예정이다.

금융시장 안정을 위한 100조원+α 시장안정프로그램도 적극 집행한다. 이 위원장은 “상황 장기화에 대비해 지원규모 확대 방안을 이미 마련한 만큼 필요시 즉각 프로그램 규모를 확대하겠다”고 약속했다.

아울러 금융회사 건전성 관리지표를 면밀히 모니터링하고 스트레스테스트를 실시해 최악의 상황도 버틸 수 있도록 금융시장·산업 내 ‘약한고리’를 식별하고 철저하게 대비해 나갈 계획이다.

이 위원장은 “비상 상황에 기민하게 대처해 금융시스템이 한 단계 도약하는 기회로 활용해야 한다”면서 “향후 발생할 수 있는 에너지 수급 위기에 유연하게 대처할 수 있는 국가적 역량을 확보하기 위해 금융권이 K-녹색전환(GX)을 통한 에너지 대전환을 속도감 있게 추진해야 한다”고 덧붙였다.

TF는 ▷실물지원반 ▷금융시장반 ▷금융산업반 등 3개 실무작업반으로 구성된다.

실물지원반은 민생·실물경제 자금지원을 총괄하고, 금융시장반은 시장 동향을 살펴 시장안정조치를 집행하고 자본시장 불공정 행위 등 시장교란행위를 감시할 계획이다. 금융산업반은 금융시장·산업의 리스크 요인을 분석·관리하며 금융회사 자금지원에 필요한 제도적 지원을 검토한다.

TF는 범정부 비상경제본부와 상시 공조하며 금융시장 변동성 확대 등 위기 징후 발생 시 관계부처, 유관기관과 협업해 신속·적기 대응해 나갈 방침이다.

이날 간담회에서 한국산업은행, 중소기업은행, 한국수출입은행, 신용보증기금 등 정책금융기관은 중동전쟁 피해기업을 위한 프로그램 지원 규모를 확대 운영하고 필요시 추가 확대할 수 있도록 준비하겠다고 밝혔다. 원활한 원유 확보를 위해 산은과 수은은 석유공사에 대한 유동성 지원도 추진할 계획이다.

민간 금융권에선 KB·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 금융지주와 은행권을 중심으로 피해기업 지원을 위해 신규자금 53조원+α를 공급하겠다고 했다. 기존에 취급된 대출의 경우 만기연장·상환유예, 외환수수료·금리 인하 등을 통해 부담을 완화할 예정이다.

보험업권은 보험료 납입 유예, 보험금 신속지급, 보험계약대출 이자 상환유예 등의 지원을 추진할 계획이다. 특히 손해보험업권의 경우 유가급등, 에너지 절약 기조 등을 감안한 자동차 보험료 할인방안을 마련하겠다고 약속했다.

여신전문금융업권의 경우 주유 특화 신용카드로 주유시 추가 할인 또는 캐시백을 지원하고 유가급등에 따른 화물운송업계 경영부담 완화를 위해 화물차 할부금융상품 원금상환 유예를 추진하겠다고 언급했다. 서민 교통비 지원을 위한 대중교통 특화카드 이용시 교통요금 추가지원도 추진한다.

금융투자업권은 유가, 환율, 시장상황 등 정보 제공 확대를 통해 투자정보 비대칭을 해소하고 투자자 스스로 위험을 관리해 나가도록 지원한다. 시장안정화 조치에도 적극 참여하겠다고 약속했다.