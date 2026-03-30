상반기 최대 할인행사 마감 임박…인테리어 공사 계약 2배 이상 증가 창호·바닥재·벽지·주방 등 주요 제품 최대 20% 할인 혜택 제공 원재료 가격 상승 우려 겹치며 “지금이 적기” 소비자 관심 집중

[헤럴드경제=홍석희 기자] LX하우시스의 상반기 최대 규모 할인행사 ‘지인페스타’가 마지막 피날레 주간에 돌입하며 흥행을 이어가고 있다.

30일 LX하우시스는 이달 5일부터 진행 중인 ‘지인페스타’를 통한 인테리어 공사 계약 건수가 전년 대비 2배 이상 증가하는 등 행사 반응이 뜨겁다고 밝혔다. 네이버 맘카페와 인테리어 관련 온라인 커뮤니티를 중심으로 ‘올봄 합리적인 조건으로 인테리어 리모델링을 할 수 있는 행사’라는 입소문이 확산한 것이 흥행 배경으로 꼽힌다.

특히 최근 중동 정세 불안 여파로 PVC 등 주요 인테리어 자재 원재료 가격 상승 우려가 커지면서, 소비자들 사이에서는 이번주 종료를 앞둔 지인페스타 기간이 ‘봄맞이 리모델링 골든타임’으로도 거론되고 있다.

행사 기간 동안 ‘뷰프레임’ 창호를 비롯해 바닥재, 벽지, 도어, 주방 등 주요 제품이 포함된 인테리어 공사를 계약하면 제품 가격의 최대 20% 할인 혜택을 받을 수 있다. 혼수, 이사, 새학기 등 봄철 수요가 몰리는 시기와 맞물리며 실수요자들의 관심도 커지고 있다는 설명이다.

소비자들의 시선은 주요 인기 제품에도 쏠리고 있다. 창틀이 거의 보이지 않는 베젤리스 프레임 디자인으로 조망과 개방감을 높인 ‘뷰프레임’ 창호를 비롯해 우드·스톤 등 다양한 디자인 구현이 가능하고 충격과 내구성 측면에서 강점을 갖춘 ‘에디톤’ 바닥재, 두툼한 표면 질감과 회벽·스톤·직물·페인팅 등 다양한 디자인을 구현한 ‘디아망’ 벽지 등이 대표적이다.

오프라인 체험 공간과 연계한 혜택도 관심 요소다. 방문 리뷰를 작성하면 다양한 이벤트와 경품 혜택을 받을 수 있는 ‘LX Z:IN 플래그십’에도 고객 발길이 이어지고 있다.

서울 논현동에 문을 연 ‘LX Z:IN 플래그십’은 LX하우시스 최대 규모 전시장으로, LX Z:IN 브랜드의 철학과 디자인, 기술력, 제품, 주거공간 인테리어를 종합적으로 경험할 수 있는 공간이다. 방문객은 실제 제품이 적용된 트렌디한 공간을 살펴보고, 자신의 취향에 맞는 제품 조합을 구성한 뒤 샘플 수령과 전문 상담까지 받을 수 있다.

LX하우시스 관계자는 “주요 인테리어 제품 가격 상승 가능성이 제기되는 만큼 올봄 집 단장을 계획 중이라면 4월 5일까지 진행되는 지인페스타를 주목할 만하다”고 말했다.