사업자별 적립금·계약건수·수수료 공개 확대 “시장 투명성 제고…수수료 인하 경쟁 유도”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 앞으로 통합연금포털에서 퇴직연금 사업자별 수수료 수준을 직접 비교할 수 있게 된다. 그간 전체 규모 중심의 제한적 정보 제공에서 벗어나 사업자별 세부 통계가 공개되면서 가입자의 선택권이 확대될 전망이다.

고용노동부와 금융감독원은 30일 통합연금포털의 정보 제공 범위를 확대해 제도별(DB·DC·IRP)·사업자별 적립금, 계약건수, 수수료 금액 등 주요 통계를 추가 공개한다고 밝혔다.

기존에는 퇴직연금 시장의 연도별 합계 규모만 제공돼 사업자 간 비교가 어려웠지만, 이번 개편으로 이용자는 사업자별 운용 현황과 비용 구조를 한눈에 확인할 수 있게 됐다.

특히 수수료 항목이 새롭게 도입된 것이 핵심이다. 공개되는 항목은 ▷수수료 총비용 ▷운용관리수수료 ▷자산관리수수료 ▷펀드 총비용 등으로, 퇴직연금 운용 과정에서 발생하는 비용을 세분화해 제공한다. 이에 따라 가입자는 사업자별 수수료 수준을 비교·분석해 보다 합리적인 상품 선택이 가능해질 것으로 보인다.

아울러 사업자별 적립금 규모와 계약건수도 함께 공개되면서, 시장 내 점유율과 운영 규모를 종합적으로 파악할 수 있게 됐다. 그간 제한적으로 공개되던 퇴직연금 운영 정보가 확대되면서 이용자의 알 권리도 한층 강화됐다는 평가다.

당국은 이용자 편의성 제고를 위해 통계 자료 다운로드 기능과 오픈 API도 추가할 계획이다. 아울러 하반기에는 통합연금포털의 사용자 인터페이스 개선과 콘텐츠 확충도 추진할 방침이다.