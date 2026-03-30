한국한의약진흥원, 6개 분야 총 36개 콘텐츠 11월까지 무료 제공

[헤럴드경제=이태형 기자]한국한의약진흥원은 한의약 산업의 경쟁력 강화와 전문 인력 양성을 위해 ‘2026년 한의약 산업 분야별 인력양성 교육’을 4월 1일부터 11월 30일까지 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 교육은 한의약 산업 종사자와 한의대생은 물론 한의약에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다. 전체 교육 과정은 온라인 플랫품 ‘한e캠퍼스’를 통해 무료로 제공된다.

올해는 상시 운영 체계로 전환해 수강생들은 운영 기간 내 언제든 원하는 시간에 접속해 학습할 수 있다. 또 신규 과정에는 퀴즈 기능을 도입해 학습의 몰입도와 흥미를 강화했다.

교육 과정은 ▷한의약품 ▷한의의료기기 ▷한의의료서비스 ▷한의응용제품 ▷한의약창업 ▷생활 속의 한의학 등 6개 분야, 총 36개 콘텐츠로 구성됐다.

이 중 7개 과정을 신규로 개설하고 심화 과정 4개를 추가하는 등 산업 현장의 최신 트렌드와 실무 수요를 반영했다.

한의약품 및 원료 분야에서는 한약재 계약재배와 거래방법, 건강기능식품 원료의 안전성·유효성 평가방법을 다루고, 연구개발(R&D) 및 임상 분야에서는 한약제제 임상시험 방법과 CRO(임상시험수탁기관)의 역할을 교육한다.

의료기기 분야에서는 신규 의료기기 개발 절차와 안전성·유효성 심사에 대한 강의를 제공하고, 글로벌·창업 분야에서는 주요국 한의약 제품 수출 제도와 정부 지원사업에 대한 정보를 안내한다.

박태순 한국한의약진흥원 산업성장지원센터장은 “기획부터 사업화까지 산업 전주기를 아우르는 실무 중심 교육을 통해 한의약 산업 종사자들의 실질적인 역량 강화를 돕고자 한다”며 “온라인 상시 교육 체계를 통해 누구나 한의약 산업의 가치를 경험하고 종사자들이 전문성을 높이는 계기가 되길 바란다”고 말했다.