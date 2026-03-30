[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 이찬원의 전국투어 콘서트 ‘찬가: 찬란한 하루’ 대전 공연이 성료했다.

지난 28일과 29일 이틀간 대전 유성구 DCC대전컨벤션센터 제2전시장에서 2025-2026 이찬원 콘서트 ‘찬가 : 찬란한 하루’ 대전 공연이 개최됐다.

이번 공연은 2024년 이찬원 콘서트 ‘찬가’ 이후 새로 시작된 전국투어다.

이찬원은 약 202분 동안 대전 팬들을 압도했다. 그는 컨트리 팝 장르에 비트가 넘치는 새 앨범 ‘찬란’ 타이틀곡 ‘오늘은 왠지’와 ‘그댈 만나러 갑니다’를 오프닝 곡으로 선보이며 화려하게 공연의 포문을 열었다.

이찬원은 “공연장을 찾아주신 여러분께 감사드린다. 추위가 물러가고 봄을 맞아 꽃이 피는 느낌으로 불러 보겠다”고 인사한 후 남진의 ‘상사화’와 나훈아의 ‘간다 이거지?’를 열창하며 객석의 분위기를 뜨겁게 달궜다.

이찬원은 새 앨범 ‘찬란’의 수록곡 ‘낙엽처럼 떨어진 너와 나’, 빠르고 경쾌한 리듬이 돋보이는 ‘첫사랑’을 비롯해 짧은 멘트와 함께 ‘대전 블루스’를 가창하며 대전 관객들에게 특별한 경험을 선사했다.

이찬원은 관객들과 사진 촬영을 하며 추억의 장면을 남겼고, 새 앨범 수록곡 ‘락앤롤 인생’으로 본 공연을 마무리했다.

한편 이찬원의 전국투어 콘서트 ‘찬가: 찬란한 하루’는 오는 5월 9~10일 서울 앙코르 공연만을 남겨두고 있다.