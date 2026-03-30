유튜브 ‘신문선의 골이에요’에서 패인 분석 “감독 연봉은 축구인들 노력의 결과물” “안일한 태도로 월드컵 날로 먹으려 해”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 축구 해설위원 출신 신문선 명지대 기록정보과학전문대학원 교수가 지난 28일 코트디부아르전에서 0-4로 완패한 홍명보호를 두고 “월드컵은 감독 한 사람의 놀잇감이 아니다”라고 비판했다.

신 교수는 29일 유튜브채널 ‘신문선의 골이에요’에서 코트디부아르전 대패가 홍명보 감독의 수비 전술 실패라고 지적했다.

신 교수는 “수비 인원을 5명 이상 두고도 4실점 중 3골을 유사한 패턴으로 내준 건 준비 부족을 보여준다”며 “전반에 같은 방식으로 당했으면 변화가 있어야 하는데 그대로 나왔다. 이건 전술적 유연성이 전혀 없는 것”이라고 혹평했다.

이어 “상대는 템포와 리듬, 일관성을 유지했으나 우리는 전체적으로 흔들렸다”며 “이번 패배는 전술적인 측면에서 완전한 실패”라고 꼬집었다.

특히 그는 “감독에게 지급되는 연봉은 축구인들의 노력으로 만들어진 결과물”이라며 “일반적인 조직이라면 성과에 대한 평가가 뒤따르는데 현재 대표팀은 기대에 부합하지 못하고 있다”고 홍 감독을 직격했다.

홍 감독의 정확한 연봉은 공개되지 않았지만, 축구계 안팎에서는 약 20억원 수준으로 추정하고 있다.

신 교수는 “현대 축구는 데이터 분석 싸움인데, 홍 감독은 공부와 노력을 게을리하며 ‘시간이 가면 잘 되겠지’라는 안일한 태도로 월드컵을 날로 먹으려 한다”고 했다.

또 “월드컵이 임박했는데도 방향성이 보이지 않는다”며 “지금은 국민들의 실망과 분노가 쌓이고 있는 시점”이라고 했다.

신 교수는 “공부하고 준비해야 한다. 국민들과도 소통해야 한다”며 “이처럼 준비가 부족한 모습은 보기 드문 수준”이라고 덧붙였다.

홍명보호는 28일(한국시간) 영국 밀턴 케인즈의 스타디움 MK에서 열린 코트디부아르와의 평가전에서 전·후반 각각 두 골씩을 내주며 0-4로 참패했다.