적합도·추천이유·이력 요약까지 제공…채용시간 단축 기대 노동부, AI 기반 채용지원 단계적 확대…원스톱 서비스 구축

[헤럴드경제=김용훈 기자] 기업이 필요한 인재를 더 빠르고 정확하게 찾을 수 있도록 인공지능(AI) 기반 채용지원 서비스가 한층 고도화된다.

고용노동부는 디지털 고용서비스 통합플랫폼 ‘고용24’의 AI 인재추천 서비스를 개선해 31일부터 제공한다고 30일 밝혔다.

이번 개편은 기업들이 채용 과정에서 겪는 가장 큰 어려움으로 ‘인재 탐색’을 꼽은 데 따른 것이다. 실제 고용24 이용 기업 대상 조사에서 응답 기업의 43.9%가 인재정보 탐색을 가장 큰 애로로 지목했고, 26.5%는 AI 인재추천 기능 강화를 요구한 것으로 나타났다.

이번에 개선된 AI 인재추천 서비스는 단순 추천을 넘어 채용 의사결정에 필요한 정보를 함께 제공하는 것이 핵심이다.

AI는 직무·직종·경력·임금·자격 등 8개 항목을 분석해 구인공고와 지원자 간 ‘적합도’를 제시하고 이를 종합 매칭지표로 시각화한다. 또 추천 이유를 2~3줄로 설명하고 주요 경력·역량을 요약 제공해 핵심 정보를 빠르게 파악할 수 있도록 했다.

이에 따라 기업 인사담당자는 지원자 정보를 일일이 검토하지 않고도 핵심 내용을 빠르게 확인할 수 있어 채용 소요 시간 단축과 서류 검토 부담 감소 효과가 기대된다.

노동부는 이번 개편을 계기로 AI 기반 채용지원 서비스를 단계적으로 확대할 계획이다.

지난해 9월에는 생성형 AI 기반 구인공고 작성 서비스를 도입한 데 이어, 이번 인재추천 고도화를 통해 채용 전 과정을 지원하는 체계를 구축한다. 향후 ▷채용확률 기반 구인컨설팅(6월) ▷AI 채용마당(12월)까지 확대해 ‘원스톱 채용지원 서비스’를 완성한다는 구상이다.

조정숙 노동부 고용지원정책관은 “기업이 가장 어려워하는 인재 탐색 부담을 덜어줄 수 있을 것”이라며 “AI 기반 채용 지원을 지속 확대해 기업이 원하는 인재를 더 빠르고 정확하게 확보하도록 돕겠다”고 밝혔다.