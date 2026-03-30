서울 고려대구로병원서 뇌사 장기기증 2008년 입국, 식당 일·용접 일 하며 생계

[헤럴드경제=한지숙 기자] 2008년 한국에 입국해 영주권을 취득한 뒤 나누는 삶을 실천한 60대 중국인이 세상을 떠나며 4명의 소중한 생명을 살렸다.

30일 한국장기조직기증원에 따르면 2월5일 서울 고려대학교 구로병원에서 김용길(65)씨가 뇌사 장기기증으로 폐, 간장, 신장(양쪽)을 기증했다.

앞서 김씨는 2월 2일 아침에 일어나면서 두통을 호소했다. 119에 실려 병원으로 긴급 이송됐으나 의료진의 치료에도 불구하고 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 상태가 됐다.

1960년 중국 장춘에서 3남2녀 가운데 넷째로 태어난 김씨는 학교를 졸업하고 백화점에서 물류 일을 했고, 한국에 들어와서는 식당 일을 하다가 건설업에서 용접일을 하기도 했다.

김씨는 한국에서 살면서 어려운 이웃을 돕고, 작은 일이라도 먼저 나서는 따뜻한 사람이었다고 한다. 이런 삶의 태도를 잘 알고 있던 김씨의 가족들은 다른 사람의 생명을 살리는 장기기증에 동의하게 됐다.

김씨에게는 신장 기능이 떨어져 오랜 기간 고생하다 얼마 전 세상을 떠난 친구가 있었는데 김씨는 ‘장기를 이식받으면 살 수 있는데 죽는다는 사실이 마음이 아프다’며 삶의 끝에 장기기증을 하고 싶다는 뜻을 남기기도 했다.

김 씨는 노래 부르기를 좋아했고, 주말이면 가족과 함께 여행을 즐겨 다녔다. 힘든 일상에서도 아내에게 언제나 다정했고, 자녀에게는 튼튼한 울타리가 되어주는 자상한 아버지였다고 한다.

김씨의 아내 박인숙씨 는 ​“여보, 나랑 보낸 시간 동안 잘 대해줘서 너무나 고맙고 사랑해. 하늘나라에서 편히 잘 지내고, 늘 그랬듯이 그곳에서도 어려운 사람들 도와주면서 지내. 아프지 말고 행복하게 잘 지내”라고 말하며 뜨거운 눈물을 흘렸다.