[헤럴드경제=박혜림 기자 주식회사 파수가 ‘파수AI(파수에이아이)’로 사명을 변경하고 AX(AI 혁신)를 지원하는 기업으로 본격 전환한다.

파수는 30일 오전 개최된 제26기 정기 주주총회에서 사명을 파수AI로 변경하는 안건을 의결했다.

파수AI는 글로벌 데이터 보안 및 관리 시장에서 입지를 구축해 온 파수가 고객의 AX(인공지능 전환)를 지원하는 기업으로 도약하겠다는 의지를 담아 변경한 사명이다. 이번 사명 변경은 기존 기업용 보안 소프트웨어 중심 사업에서 벗어나 AI 시대에 필요한 데이터·거버넌스 역량까지 아우르는 기업으로 정체성을 확장하겠다는 전략적 판단이다.

2000년 설립 이후 엔터프라이즈 IT 환경에 대한 이해와 기술 역량을 축적해 온 파수는 2022년 생성형 AI 기반 개인정보 보호 솔루션을 출시하며 AI 사업에 본격 진입했다. 이후 기업용 구축형 LLM ‘엘름(Ellm)’을 선보이고 다수의 고객 레퍼런스를 확보하는 등 사업 영역을 확대해 왔다.

2024년 ‘AI 기업으로의 전환’을 선언한 이후에는 글로벌 시장 공략에도 속도를 내고 있다. 최근 미국 법인과 현지 AI 플랫폼·컨설팅 기업 컨실릭스(Konsilix)의 합병을 통해 기업용 AI 솔루션 기업 ‘심볼로직’(Symbologic) 출범을 예고했다. 심볼로직은 다음 달 출범 예정으로, 비즈니스에 바로 적용 가능한 에이전틱 AI 애플리케이션과 전략을 기반으로 글로벌 고객 확대에 나설 계획이다.

파수AI는 이번 사명 변경을 계기로 AX 지원 기업으로의 전환을 더욱 가속화한다는 방침이다. 기업용 AI 플랫폼과 에이전틱 AI를 통한 도입 지원은 물론, AI 거버넌스 구축과 AI 레디(AI-Ready) 데이터 관리·보호를 위한 포트폴리오도 확대한다. 아울러 컨설팅 사업을 강화해 ‘안전한 AX’를 구현하는 파트너로서 역할을 확대해 나갈 계획이다.

조규곤 파수 대표는 “글로벌 데이터 보안 시장을 개척해 온 파수가 창사 26년 만에 보안 기업을 넘어 AI기업으로 재탄생한다는 의지를 담아 사명을 파수AI로 변경한다”며, “파수가 그간 쌓아온 데이터 관리와 보안 역량이 AI라는 날개를 달아 고객이 AX에 이르는 가장 안전하고 효율적인 길을 제시해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 사명 변경에 따라 홈페이지 도메인도 변경된다.