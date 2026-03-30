노란우산공제 상담부터 공제기금 대출, 외국인력 고용지원까지 현장 밀착 강화 현대해상빌딩 9층으로 이전 개소…경기남부 소기업·소상공인 접근성 높여 중기중앙회 “지역 기업 자금 지원 상담 강화해 체감도 높은 서비스 제공”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회는 30일 안산공제사업센터를 안산시청 앞 현대해상빌딩으로 이전·개소했다고 밝혔다.

새 안산공제사업센터는 경기도 안산시 단원구 광덕대로 242 현대해상빌딩 9층에 들어섰다. 이번 이전은 안산과 경기남부 지역 소기업·소상공인의 접근성을 높이고, 보다 촘촘한 현장 밀착형 지원 서비스를 제공하기 위한 조치다.

안산공제사업센터는 노란우산공제 가입·상담, 중소기업공제기금 대출 지원, 외국인력 고용지원 등의 업무를 맡고 있다. 이를 통해 안산 및 경기남부 지역 중소기업과 소상공인의 자금난과 인력난 해소를 지원하는 거점 역할을 수행해 왔다.

실제 안산센터는 안산과 인근 지역 노란우산공제 가입 소상공인 약 9만명의 사회안전망 역할을 하고 있다. 또 중소기업공제기금 가입자에게 총 234억원 규모의 대출을 지원해 지역 중소기업의 자금 애로 해소에 힘을 보태고 있다.

외국인력 고용지원 성과도 적지 않다. 안산센터는 지역 중소기업의 인력난 완화를 위해 약 1000명의 외국인 근로자 고용을 지원하며 소기업·소상공인의 현장 애로 해결 창구로 자리매김하고 있다.

중소기업중앙회는 이번 이전을 계기로 안산시와 인근 지역 소상공인·중소기업과의 접점을 더욱 넓히고, 현장 밀착형 지원체계를 한층 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이창호 중기중앙회 공제사업단장은 “안산센터 이전을 통해 지역 내 소상공인과 중소기업들이 보다 편리하게 센터를 이용할 수 있도록 쾌적한 환경을 구축했다”며 “특히 자금 조달에 어려움을 겪는 지역 기업들을 위해 맞춤형 금융지원 상담을 강화할 예정”이라고 말했다.

안산공제사업센터 운영 시간은 영업일 기준 오전 9시부터 오후 6시까지다. 점심시간인 낮 12시부터 오후 1시를 제외하고 상담과 업무 처리가 가능하다. 관련 문의는 대표전화 031-492-2574, 2575 또는 팩스 031-492-2594로 하면 된다.