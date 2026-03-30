지상 18층 복합건물로…2032년 준공 목표

[헤럴드경제=김희량 기자] 개관 후 40년 넘게 운영된 구로도서관이 미리내집을 비롯한 공공주택, 도서관, 편의시설 등을 품은복합시설로 재탄생한다.

30일 서울시는 신혼부부 전용 장기전세주택2 ‘미리내집’ 등 공공주택 126호를 공급하는 구로도서관 복합화 사업을 본격화한다고 밝혔다. 구로구 구로동 106-1의 기존 건물을 허물고 도서관, 공공주택 등을 짓는 사업으로 2032년 준공이 목표다.

시는 1호선 구로역, 1ㆍ2호선 신도림역, 2ㆍ7호선 대림역 등 대중교통 접근성이 뛰어난 구로도서관의 입지적 장점을 살려 지난달 시교육청, 서울주택도시개발공사(SH)와 함께 사업계획을 확정했다.

이번 사업으로 도서관으로만 쓰였던 1737㎡ 부지에는 지하 4층~지상 18층 규모 복합건물이 들어서게 된다. 신혼부부를 위한 ‘미리내집’에 더해 각종 편의시설, 육아 친화 환경이 더해진 생활인프라가 마련될 예정이다.

시는 지난 26일 서울시교육청, SH와 구로도서관 복합화 사업 추진을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결하고 설계 공모, 건립 등 단계별로 긴밀하게 협력해 나가기로 했다.

서울시 관계자는 “이번 사업으로 오랜 세월 구로 지역 주민에게 문화적 휴식을 선사해 온 구로도서관이 주거, 교육, 문화가 공존하는 지역 대표 복합시설로 거듭날 것으로 기대한다”며 “서남권 주거 안정과 주민 편의, 저출생 극복을 동시에 견인해 줄 복합화 사업이 속도를 내도록 적극 지원하겠다”고 말했다.