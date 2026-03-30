‘가자휴전 중재’ 칭찬한 그레이엄 목사의 지난해 서신 사순절 기간 공개…복음주의 지지층 결집 시도 해석

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁이 한 달째에 접어든 29일(현지시간), 한 목사의 편지를 자신의 소셜미디어(SNS)에 게시했다.

이 편지는 노스캐롤라이나주의 유명한 복음주의 목사 프랭클린 그레이엄이 지난해 10월 15일 트럼프 대통령에게 보낸 것으로 알려졌다. 복음주의 보수 기독교계는 트럼프 대통령의 강력한 지지 기반 중 하나다.

그레이엄 목사는 편지에서 “이스라엘과 하마스(팔레스타인 무장정파) 간 휴전과 인질들의 귀환은 놀라운 성과”라며 “당신의 리더십은 역사적”이라고 평가했다.

이어 신약성서 마태복음의 “화평케 하는 자는 복이 있다(peacemakers)”는 구절을 인용하며 “대통령님, 바로 당신이 그런 사람”이라고 적었다.

그는 또 “당신은 자신이 천국에 가지 못할 수도 있다고 언론에 말했다”며 “농담일 수 있지만, 당신의 영혼이 하나님의 임재 속에서 안전하게 영원을 보내게 될 것임을 확신하는 것은 매우 중요한 문제”라고 강조했다.

트럼프 대통령은 지난해 10월 13일 자신의 전용기에서 가자 휴전합의 중재로 천국에 갈 가능성이 커졌다고 보느냐는 기자들 질문에 “내가 천국에 갈 일이 없을 것 같다. 아마 나는 천국행이 아닌 것 같다”고 답했다.

트럼프 대통령은 지난해 8월 19일 폭스뉴스 인터뷰에선 러시아-우크라이나 전쟁을 끝내 사람들을 구하고 싶다면서 “난 가능하다면 노력해서 천국에 가고 싶다”고 말하기도 했다.

그레이엄 목사는 트럼프 대통령에게 죄의 회개와 예수 그리스도의 십자가 죽음과 부활에 대한 믿음을 강조하며 “당신이 그것을 믿음으로 받아들인다면…당신은 분명히 천국에 가게 된다. 내가 약속한다”고 말했다.

그레이엄 목사는 한국에서 대규모 복음 집회를 이끌었던 고(故) 빌리 그레이엄 목사의 아들이다. 그는 트럼프 대통령이 패배한 2020년 대선 직후, 결과가 공식적인 것이 아니라며 결과 수용에 신중해야 한다는 입장을 밝히기도 했으나 훗날 “트럼프 대통령이 확실히 패했다”고 밝힌 바 있다. 그는 트럼프 1기 집권 때 한국 방문의 가교 역할을 하기도 했다.

트럼프 대통령이 많은 인명 피해와 전세계적 경제 위기를 불러온 이란 전쟁이 한창인 와중에 자신이 5개월여 전 가자지구 휴전 중재 당시 받았던 ‘평화’를 주제로 한 편지를 공개한 배경이 주목된다.

트럼프 대통령이 그레이엄 목사의 편지를 공개한 이날은 편지에 언급된 예수의 십자가 고난과 죽음, 그리고 부활을 기리는 기독교의 ‘사순절’ 기간이기도 하다.