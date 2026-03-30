건설재료 품질 확보·탄소중립 실현 주제로 전 계열사 임직원 대상 특별 강연 한양대 양현민 교수 초청해 최근 품질 규제 동향과 실무 대응 방안 공유 삼표그룹 “품질 아카데미 통해 현장형 인재 육성, ESG 경쟁력 강화”

[헤럴드경제=홍석희 기자] 삼표그룹이 급변하는 건설 환경에 대응해 전 계열사 임직원을 대상으로 건설재료 품질과 탄소중립을 주제로 한 특별 강연을 열고 품질 경쟁력 강화에 나섰다.

삼표그룹은 지난 27일 서울 이마빌딩 6층 러닝센터에서 ‘건설재료의 품질 확보를 위한 건설 트렌드’를 주제로 특별 강연을 진행했다고 30일 밝혔다. 이번 특강은 그룹 사내 교육 프로그램인 품질 아카데미의 일환으로 마련됐다.

강연은 ‘지속 가능한 성장, 단순한 제조를 넘어 가치를 만드는 삼표 품질 마인드’를 부제로 진행됐다. 삼표그룹은 건설 시황 변화와 강화되는 환경·품질 규제에 대응하기 위해 임직원의 실무 역량과 전략적 사고를 높이는 데 초점을 맞췄다고 설명했다.

이날 강연에는 한양대학교 ERICA 스마트융합공학부 양현민 교수가 연사로 나섰다. 강연은 최근 건설재료 품질 및 탄소중립 관점의 주요 이슈, 건설재료 품질 확보 방안, 건설재료 탄소중립 실현 방안 등 3가지 주제로 진행됐다.

양 교수는 최근 잇따른 대형 구조물 붕괴 사고의 공통 원인 가운데 하나로 콘크리트 압축강도 등 재료 품질 문제를 짚으며 철저한 품질 관리의 중요성을 강조했다. 또 콘크리트 단위수량 측정 의무화, 강우·강설 시 타설 가이드라인 등 강화되는 건설 현장 품질 규제 동향과 이에 대한 실무 대응 방안도 공유했다.

탄소중립과 관련한 논의도 이어졌다. 시멘트 제조 공정인 클링커 소성 과정에서의 이산화탄소 배출 저감 노력과 함께, 콘크리트 제조 과정에서 이산화탄소를 주입해 탄산칼슘을 생성하고 강도를 높이는 동시에 시멘트 사용량을 줄이는 ‘화이트 카본’의 중요성도 소개됐다.

삼표그룹은 이번 특강을 계기로 주니어급 직원을 중심으로 최신 산업 트렌드와 선진 품질 관리 기법 교육을 지속 확대해 전사적인 품질 중심 문화를 강화한다는 방침이다.

삼표그룹 관계자는 “이번 특강이 임직원들이 시장 변화를 능동적으로 읽고 미래 전략을 주도적으로 구상하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 인재 육성과 ESG 경쟁력 강화를 위한 투자를 이어갈 것”이라고 말했다.