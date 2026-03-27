[헤럴드경제=장연주 기자] 중학교 신입생이 입학 첫날 선배 4명에게 집단폭행을 당한 사건이 발생했다. 더욱이 가해자인 여중생들은 폭행 영상을 찍고 피해사실을 알리면 더 폭행하겠다고 위협하는가 하면, 관련 기사에 조롱하는 댓글까지 단 것으로 드러났다.

26일 JTBC ‘사건반장’에 따르면, 전북 전주시 한 중학교에 입학한 A양은 3월3일 입학 첫날 교내 화장실에서 2학년 선배 4명에게 집단폭행을 당했다. A양은 가해자들과 일면식도 없는 사이였다.

이번 사건의 발단은 SNS 메시지에서 비롯됐다.

폭행을 주도한 B양은 지난 달 입학을 앞둔 A양에게 SNS로 “야”, “너 어디 학교 가냐”, “너 위에 누구 있냐”고 메시지를 보냈다.

그러자 B양이 무서웠던 A양은 B양과 아는 사이라는 동네 오빠에게 도움을 청했고, 이후 B양은 “너 왜 오빠한테 말하냐”며 불쾌감을 표했다.

B양은 사건 당일 A양을 찾아와 “오빠에게 왜 말했냐”, “거기서 내 얘기가 왜 나오냐”고 따졌다.

이에 A양이 “무서워 그랬다”고 하자, B양은 동급생들과 돌아가면서 A양의 무릎을 꿇린 뒤 뺨을 때리고 발로 허벅지 등을 걷어찼다. 이들은 또 A양을 폭행하는 사진과 영상을 찍고 “피해 사실을 주변에 말하고 다니면 더 폭행하겠다”고 위협했다.

당시 화장실엔 A양 말고도 신입생 한명이 더 있었고, 이 학생은 입학 전 노래방에서 B양과 마주쳤다가 폭행을 당한 것으로 알려졌다.

뒤늦게 피해 사실을 인지한 A양 부모는 가해자들을 경찰에 고소하고, 학교폭력대책심의위원회에 신고했다.

가해자 학부모들은 A양 부모에게 “아이들이 진심으로 반성하고 있다”, “사과 편지를 썼는데 A양에게 전달하고 싶다”며 용서를 구했다.

그런데, 정작 가해자들은 이 사건을 다룬 SNS 기사에 “어쩔”, “아 쫌”, “적당히”, “진짜 문제인 거냐” 등 댓글을 달고 A양을 조롱한 것으로 드러났다.

A양 어머니는 ‘사건반장’에 “처음부터 학폭위에서 처벌을 약하게 받으려고, 아니면 형사 처벌시 반성하고 있다는 걸 보여주기 위해 사과한 것 같았다”며 “그런데 댓글을 보니 반성 자체를 안한다는 생각이 들었다”고 말했다.

한편, 학교 측은 현재 가해자들에게 ‘출석 정지’ 조치를 했으며, 내달 1일 학폭위를 소집하기로 했다.

경찰은 A양에게 긴급 신고를 위한 스마트워치를 지급했으며, 가해자들을 ‘특수폭행’ 혐의로 검찰에 송치할 예정이다.