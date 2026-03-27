민주, AI강국위 출범…정책 집중 발굴 국힘·조국혁신, AI 인재 영입 속도전 개혁신당 ‘AI 사무장’ 유세 동선 활용

6·3 지방선거를 앞두고 정치권에서도 AI(인공지능) 바람이 불고 있다. 산업 정책을 넘어 의정활동과 선거 전략까지 AI 활용 범위가 빠르게 확장되는 흐름으로 풀이된다. 각 정당들도 관련 인재를 앞다퉈 영입하고, 데이터 기반 선거 시스템 구축에 공을 들이면서 ‘AI 선점 경쟁’이 정치권 전반으로 번지는 모습이다.

27일 정치권에 따르면 국민의힘은 이달에만 AI 분야 인재 3명을 영입했다. AI 관련 실무 경험이 있는 3040세대가 중심이다. 1989년생인 강아라 강단스튜디오 대표에 대해 국민의힘 측은 “AI 콘텐츠 제작 현장에서 활약해 온 실무형 리더로, 글로벌 기업 경험과 데이터 기반 사고를 통해 기술을 실질적 성과로 연결해 온 인물”이라고 평가했다.

1981년생인 고재현 티맵모빌리티 대외정책실 총괄은 ‘AI 시대에 발맞춰, 기술 혁신과 사회적 준비를 조화롭게 이끌어 갈 적임자’로, 1991년생 김태은 성남문화재단 미술관 큐레이터도 ‘AI와 문화가 조화롭게 작동하는 도시 정책을 그려낼 실천가’라고 각각 소개했다. 이들은 대부분 기초단체장과 광역의원에 출마할 예정이다.

조국혁신당도 AI 청년 영입에 나섰다. 지난 17일 발표한 청년 인재 영입 4인 중에 김미라 AI 프로젝트 매니저가 포함돼 주목을 받았다. 조국혁신당 측은 “(김 매니저는) 복잡한 이해관계 속에 프로젝트를 조율하며 실제 성과를 만들어 온 경험을 바탕으로 정책이 현장에서 제대로 작동하는 ‘되는 행정’을 세종시에 구현하겠다는 포부를 밝혔다”고 전했다.

여당인 더불어민주당은 AI 정책 발굴에 집중하고 있다. 지난 10일 ‘AI강국위원회’ 2기를 출범시키고 관련 입법 과제 발굴에 착수했다. 위원장은 정청래 대표, 수석부위원장은 이언주 의원이 각각 맡았다.

위원회에는 백준호 퓨리오사AI 대표, 손병희 마음AI 연구소장, 현동진 현대차그룹 상무(로보틱스랩장), 박종배 건국대 전기전자공학부 교수 등 산업·학계 전문가들이 합류했다. 이들은 AI 인프라 구축, 전력망 문제 해결 등 AI 생태계 발전을 위한 정책을 위해 머리를 맞댄다.

민주당의 대전시장 예비후보인 장철민 의원은 지난 25일 정치인 최초로 인공지능(AI) 홈페이지 ‘장철민.com’을 개설해 화제를 모았다. 자체 생성형 인공지능(AI) 챗봇인 ‘바통’(바로소통)을 통해 유권자의 세대와 거주 지역의 특성에 맞는 공약을 찾아달라고 입력하면 AI가 실시간으로 답변을 제시한다.

선거 전략에서도 ‘AI 활용’이 본격화되는 흐름이다. 국민의힘은 온라인 공천접수 도입과 함께 ‘AI 기반 정치신용평가 모델’을 선보였다. 지원자의 당 기여도·지역 공적 활동·도덕성 등 주요 요소를 수치화하고, 동일 직위 지원자 평균과 비교 분석한 결과를 레이더 차트 등 시각화 자료로 만들어 공천관리위원회에 전달하는 것이다.

개혁신당 역시 최근 ‘AI 사무장’을 공개하며 신기술 도입 경쟁에 뛰어들었다. 지방선거 후보자가 해당 시스템을 활용하면 유동 인구 데이터 분석 등을 통해 유세 동선과 일정 등 전략을 추천받을 수 있다. 이밖에 공약 제안, 후원회 자동 관리 등 선거 지원 기능을 추가할 계획이다.

정치권에서는 AI 관심도가 높아진 흐름을 두고 선거 전략과 정책 경쟁이 동시에 ‘기술 중심’으로 재편되는 신호로 보고 있다. 이준석 개혁신당 대표는 “선거 활동이라는 것도 투입한 시간만큼 유권자를 만날 수 있기 때문에, AI를 통해 후보들이 객관적으로 얼마나 활동하는지 (유권자에게) 알게 하는 것도 굉장히 중요하다”고 강조했다. 정석준·주소현·김해솔 기자