[헤럴드경제=김성훈 기자] 미국·이란 전쟁이 협상을 통한 종전 기대감이 후퇴하며 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 하락 마감했다. 지난달 28일 이란전 발발 이후 가장 큰 폭의 하락이다. 국제유가는 급등했다.

26일(현지시각) 뉴욕증시에서 나스닥 종합지수는 전장보다 521.74포인트(-2.38%) 떨어진 2만1408.08에 마감했다. 종전 최고점(2025년 10월 29일) 대비 11% 이상 하락해 조정 국면에 진입했다.

또 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 114.71포인트(-1.74%) 내린 6477.16에, 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 469.38포인트(-1.01%) 내린 4만5960.11에 거래를 마쳤다.

특히 한국 반도체 산업과 연관이 깊은 필라델피아 반도체 지수가 4.79%나 하락했다. 인공지능(AI) 칩 대장주 엔비디아가 4.15% 급락했고, 마이크론(-6.98%), AMD(-7.46%) 등이 급락했다.

미국과 이란의 전쟁은 증시에 그림자를 드리웠다. 트럼프 대통령은 이날 이란을 향해 “너무 늦으면 되돌릴 수 있는 건 전혀 없고, 상황은 절대 좋지 않게 전개될 것”, “우리가 그것(이란과 합의)을 할 의지가 있는지도 모르겠다”며 압박 수위를 끌어올렸다. 반면 이란은 ‘침략 및 테러 행위’의 즉각 중단, 전쟁 재발 방지를 위한 객관적 여건 조성 등을 골자로 하는 요구 조건을 전달하고 미국의 회신을 기다리고 있다고 전해졌다.

웰스파고 인베스트먼트의 더그 비스 글로벌주식 전략가는 로이터에 “엇갈린 신호가 넘쳐나고 불확실성이 현 상황을 이끌고 있다”라고 말했다.

종전에 대한 의구심이 커지면서 국제 유가는 급등했다. 브렌트유 선물 종가는 배럴당 108.01달러로 전장보다 5.8% 상승했고, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 종가는 배럴당 94.48달러로 전장보다 4.2% 올랐다.

고유가로 인플레이션 상승 우려가 커지면서 중앙은행의 기준금리 인하가 어려워질 것이라는 전망이 커지며 채권 금리도 급등(채권 가격 하락)했다. 이날 뉴욕증시 마감 무렵 10년 만기 미 국채 수익률은 4.42%로 전장보다 0.09%포인트 급등했다. 통화정책에 민감한 2년 만기 미국채 수익률은 4.00%로 전장 대비 0.12%포인트 급등했다.

메타와 구글의 경우 미국 법원 배심원단이 전날 청소년 SNS 중독 소송에서 양사에 총 600만 달러(약 90억원)를 원고에게 배상하라는 평결을 내리면서, 메타는 7.96%, 구글 모기업 알파벳은 각각 3.43% 급락했다.