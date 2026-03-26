서울 모처서 홀로 지내다 요양병원서 숨져 민주화 이후 장기 도피, 돌연 자수 후 복역 출소 뒤 목사 활동하며 반성없는 태도 보여

[헤럴드경제=한지숙 기자] 군사정권 시절 전기고문, 물고문 등 강압수사를 해 ‘고문 기술자’로 악명 높은 이근안 전 경감이 25일 숨졌다. 향년 88세.

경기일보에 따르면 이 전 경감은 최근 건강이 악화해 입원한 서울의 한 요양병원에서 사망한 것으로 전해졌다. 요양병원에 입소하기 전에는 서울 모처에서 홀로 지내온 것으로 알려졌다.

이근안은 1970~80년대 군사정권 시절 치안본부 대공수사관으로 활동하며 강압적 수사와 고문으로 유명해진 인사다. 발가락 사이에 쇠봉을 꽂아 전기를 통하게 하거나, 얼굴에 타월을 올리고 뜨거운 물을 붓는 방법, ‘날개 꺾기’ ‘통닭구이’ ‘관절빼기’ 등 다양한 가혹 행위로 허위 자백을 받아내는 수법을 써서 악명이 높았다.

민주화 이후 수사가 본격화되자 사표를 내고 무려 10년 10개월 간 도피 생활을 해온 그는 1999년 10월 자수했다. 이 과정에서 검경의 부실 수사와 봐주기 의혹 등이 불거졌다. 이후 고문 및 불법 구금 등의 혐의로 재판에 넘겨져 유죄 판결을 받고 7간 복역하고 2006년 만기 출소했다.

출소 이후에는 개신교로 개종해 목사로 활동하며 공개 간증 등을 통해 과거를 반성한다는 입장을 밝혀왔다. 그러나 설교 중 과거 ‘서울대 내란음모 사건’으로 붙잡힌 김근태 전 민주통합당 상임고문을 언급하며 “건전지 하나 들이대면서 겁을 줬더니 빌빌거리더라”라고 비웃은 사실이 알려져 논란이 됐다. 이후 목사직을 박탈당했다.

그동안 피해자들과 시민사회 일각에서는 사과의 진정성에 의문을 제기하며 책임 있는 참회를 요구해왔다.