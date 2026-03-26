1.5조 차입금 상환 등에 투입…재무 건전성 강화 2030년 연결 부채비율 100%, 순차입금 7조원으로 낮출 계획 9000억원 탠덤 양산 라인 구축 등에 활용

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화솔루션이 미래 성장 동력을 확보하기 위해 2조4000억원 규모의 유상증자를 단행한다. 유상증자를 통해 확보한 자금으로 미래 먹거리에 투자, 2030년 연결 기준 매출 33조원과 영업이익 2조9000억원을 달성한다는 계획이다.

한화솔루션은 26일 이사회를 열고 2조4000억원 규모의 유상증자를 결의했다고 밝혔다. 이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반 공모 방식으로 진행된다. 신주 배정 기준일은 5월 14일이며, 발행가액은 6월 17일 확정될 예정이다. 구주주 청약은 6월 22일부터 이틀간 진행된다. 실권주 일반 공모 청약 기간은 6월 25일~26일이다.

한화솔루션은 지난 2년간 관계사 지분 등 1조6000억원 규모의 자산을 매각했다. 자본시장에서는 신종자본증권(영구채) 발행을 통해 7000억원을 조달했다. 이 같은 재무구조 개선 노력에도 불구하고 글로벌 태양광·화학 시황 악화로 신용등급 하락 압박이 커지고 있다. 한화솔루션은 재무 부담 및 기업가치 하락을 막기 위해 유상증자를 결정했다.

한화솔루션은 이번에 확보하는 자금 중 약 1조5000억원을 재무 건전성 강화에 활용할 계획이다. 올해 만기가 도래하는 회사채와 기업어음, 한도대출 등을 상환해 올해 기준 연결 부채비율을 150% 미만으로 낮추고, 순차입금은 약 9조원 수준으로 관리할 예정이다. 장기적으로는 2030년까지 연결 부채비율 100%, 순차입금 7조원 수준으로 재무 건전성을 강화할 계획이다.

나머지 9000억원은 향후 3년간 미래 성장 투자 재원으로 활용할 예정이다. 우선 태양광 업계의 게임 체인저로 불리는 페로브스카이트 탠덤(이하 탠덤) 파일럿 생산라인에 1000억원을 투자한다. 8000억원은 ▷기가와트(GW) 규모의 탠덤 양산 라인 신설 ▷적층 구조인 탠덤의 하부 셀로 활용할 수 있는 탑콘(TOPCon) 생산 능력을 확대하는 대규모 시설 투자 등에 활용될 계획이다.

최근 글로벌 태양광 업체들은 탠덤 상용화를 목표로 하고 있다. 퍼크에서 탑콘을 거쳐 탠덤으로 이어지는 단계적 기술 전환 과정에서 축적되는 고효율 셀 기술 역량은 시장 선점에 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.

이날 한화솔루션은 새 주주환원 정책을 공개했다. 향후 5년간(2026~2030) 연결 당기순이익의 10%를 주주환원 재원으로 활용해 배당 또는 자사주 매입·소각 등으로 환원한다. 만일 연결 당기순이익의 10%가 보통주 기준 주당 배당금 300원에 미치지 못할 경우에도, 주당 300원의 최소 배당금이 보장된다.

남정운 한화솔루션 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표는 “신재생에너지 및 고부가가치 소재 등 핵심 성장 투자를 지속해 중장기 사업 경쟁력과 이익 창출 기반을 강화하겠다”고 강조했다. 이어 “최소 배당 정책을 중심으로 안정적인 주주환원을 유지하고, 사업 성장에 따른 주주환원 확대와 차입금 상환을 통해 재무 건전성 제고를 도모하겠다”고 덧붙였다.