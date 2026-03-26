북부·동부·남부·서부 잇는 전면 현장 일정 “지금은 속도, 현장에서 답 찾겠다”

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당 한준호 경기도지사 경선후보가 본경선 투표를 앞두고, 경기도 전역을 잇는 ‘9박10일 경기도 질주’ 캠페인에 돌입한다고 밝혔다.

이번 일정은 경기 북부에서 시작해 동부, 남부, 서부를 순환하는 구조로 설계됐다. 경기도를 하나의 생활권·경제권으로 연결하면서, 권역별로 다른 과제를 현장에서 직접 점검하고 해법을 제시하겠다는 구상이다.

경기 북부에서는 중첩 규제와 개발 정체 문제를 핵심 과제로 삼는다. 접경지역과 군사 규제로 묶인 구조를 개선하고, 교통 인프라 확충과 균형발전을 통해 ‘기다림의 북부를 기회의 북부로’ 바꾸겠다는 메시지를 낼 계획이다.

동부권에서는 교통·주거 문제 해결에 집중한다. GTX-Ring 등 광역 교통망 구축과 생활 인프라 확충을 통해 ‘30분 생활권’을 실현하고, 도민의 일상 부담을 줄이겠다는 방향이다.

남부권에서는 반도체·첨단산업 중심의 산업 경쟁력 강화가 핵심이다. 판교·용인·평택을 잇는 산업벨트를 중심으로 ‘판교 10개 만들기’ 구상을 구체화하며, 경기도를 대한민국 경제성장의 핵심 축으로 키우겠다는 메시지를 강조한다.

서부권에서는 민생경제 회복에 방점을 둔다. 골목상권, 자영업, 생활 인프라를 중심으로 체감경기를 살리고, 도민의 일상이 살아나는 경제를 만들겠다는 방향을 제시할 예정이다.

한 후보는 이번 일정 동안 주요 현장을 중심으로 도민을 직접 만나고, 현장의 목소리를 정책에 즉각 반영하는 ‘현장형 정치’를 강화한다. 또한 모든 일정을 ‘현장형 스트리밍’ 방식으로 운영해, 정책과 메시지를 실시간으로 공유할 계획이다.

한 후보는 “지금은 속도”라며 “경기도 곳곳을 직접 뛰며 답을 찾고, 그 자리에서 바로 바꾸겠다”고 밝혔다.

이어 “경기도는 하나지만, 과제는 다르다”며 “권역별 해법을 분명히 하고, 결국 하나의 성장으로 연결하겠다”고 강조했다.

또한 “이재명 정부의 실용주의를 경기도에서 완성하는 것이 이번 선거의 본질”이라며 “설계는 이재명, 완성은 한준호라는 각오로 끝까지 뛰겠다”고 밝혔다.

이번 ‘9박10일 경기도 질주’는 경기도 전역을 하나로 연결하는 전략과 함께, 권역별 맞춤 해법을 제시하는 입체적 선거 캠페인이 될 전망이다.