엠브레인 등 23~25일 1002명 조사 지방선거 ‘여당에 힘 실어야’ 53% ‘견제 위해 야당에 힘 실어야’ 34%

[헤럴드경제=한지숙 기자] 이재명 대통령의 국정 운영 지지율이 취임 후 최고치인 69%를 기록했다는 여론조사 결과가 26일 나왔다.

여론조사 기관 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 23~25일 만 18세 이상 남녀 1002명을 대상으로 진행해 이날 공개한 전국지표조사(NBS) 결과, 이 대통령의 국정운영에 대한 긍정 평가 응답자는 69%로 집계됐다. 이는 직전 조사보다 2% 포인트 상승한 것으로 이 대통령 취임 이후 가장 높은 수치다.

부정 평가 응답은 22%로, 지난 조사보다 2% 포인트 하락했다.

이념 성향별로는 진보 성향층과 중도 성향층에서는 긍정 평가가 각각 92%, 71%로 높았다. 반면 보수 성향층에서는 부정 평가가 50%로 긍정 44% 보다 많은 것으로 나타났다.

이 대통령의 국정 방향성에 대해선 ‘신뢰한다’는 응답이 66%로, ‘신뢰하지 않는다‘는 29%보다 2배 이상 높았다. 주요 정책 분야에 대한 긍정 평가는 ‘국민생활 안전정책’ 72%, ‘지역균형발전정책’ 63%, ‘교육정책’ 61%, ‘노동정책’ 58%, ‘대북 정책’ 56% 순으로 나타났다.

정당 지지도는 더불어민주당 46%, 국민의힘 18%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순이었다. 태도유보는 30%에 달했다.

6·3 지방선거에서 ‘안정을 위해 여당에 힘 실어줘야 한다’는 응답은 53%, ‘견제를 위해 야당에 힘 실어줘야 한다’는 응답은 34%로 나타났다.

정부의 추가경정예산 편성 고려에 대해선 ‘중동 사태로 인한 민생경제 어려움을 고려해 추경에 찬성한다’ 53%, ‘지방선거를 앞두고 정치적으로 활용될 수 있어 추경에 반대한다’ 34%였다.

차량 5부제 민간 확대에 대해선 찬성이 59%로 반대 36% 보다 높았다.

이번 NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 응답률은 21.3%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.