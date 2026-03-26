‘그린플러스 STEAM’ 론칭, 초등학교 고학년 대상 환경 문제 탐구·미래 모빌리티 관련 창의적 사고 훈련 3월부터 5월까지 수도권서 시범 운영

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 사회공헌위원회는 초등학교 고학년을 대상으로 한 STEAM(과학·기술·공학·예술·수학) 기반 융합형 환경 심화 교육과정 ‘그린플러스 STEAM’을 시작한다고 26일 밝혔다.

‘그린플러스 STEAM’은 환경 및 미래 모빌리티를 주제로, 과학적 원리와 기술적 개념을 바탕으로 환경 문제를 탐구하고, 이를 해결하기 위한 창의적 사고와 문제 해결 역량을 기르는 교육과정이다.

‘그린플러스 STEAM’은 전문 강사가 학교를 직접 방문해 진행하는 체험형 교육으로 운영된다. 학생들은 기후 변화와 에너지 전환의 원리를 학습하는 것을 넘어 친환경 기술과 미래 모빌리티 개념을 직접 구현해 보는 과정을 통해 STEAM 기반 융합적 사고를 자연스럽게 확장해 나갈 수 있다.

먼저 ‘그린플러스 STEAM’은 3월부터 5월까지 4곳의 수도권 초등학교 5학년과 6학년 학생들을 대상으로 시범 운영된다. 참가 학생들은 총 3회차에 걸쳐 ▷풍력 및 태양광 기반 비행기 모형 제작 ▷자율주행 원리 탐구 ▷블록 코딩 기반 탄소중립 알고리즘 구현 등 다양한 활동에 참여한다. 상반기 시범 운영 이후 하반기부터 전국으로 교육 대상 범위를 확대할 계획이다.

이상국 벤츠 사회공헌위원회 위원은 “탐구심이 높아지는 초등학교 고학년 학생들이 환경 문제를 단순히 이해하는 데 그치지 않고, 친환경 기술을 직접 체험하며 스스로 해결 방안을 고민할 수 있도록 교육 과정을 한층 심화했다”며 “앞으로도 미래 세대가 환경 문제에 대한 인식을 넓히고 실천 역량을 키울 수 있도록 교육 기반 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.