뉴욕증권거래소(NYSE) 마이클 해리스 부회장이 23일 여의도 갤럭시코퍼레이션 본사를 방문하며 한·미 자본시장 협력의 가교 역할을 본격화했다.

갤럭시코퍼레이션을 찾은 해리스 부회장은 미국 시장 상장 가능성을 직접 타진했다. 특히 이날 미팅에는 대한민국 대표 배우 송강호가 직접 참여해 기술과 콘텐츠가 결합된 갤럭시코퍼레이션만의 IP 경쟁력을 몸소 증명했으며, 해리스 부회장은 기업 투어 중 “원더풀(Wonderful)”을 연발하며 기업 비전에 깊은 감탄을 표했다.

해리스 부회장은 특히 갤럭시코퍼레이션이 지향하는 불가능에 대한 도전 정신에 큰 영감을 받은 것으로 전해졌다. 그는 “상상력은 표현하지 않으면 알 수 없기에, 남들이 불가능하다고 여기는 일을 끊임없이 고민하고 그 미션에 정면으로 도전하는 갤럭시코퍼레이션의 비전에 깊은 감동을 받았다”고 전했다. 이는 단순한 기술력을 넘어, 기업의 근본적인 철학에 세계 자본시장의 수장급 인사가 응답한 것이어서 더욱 주목된다.

글로벌 금융 시장이 갤럭시코퍼레이션에 주목하는 핵심 동력은 ‘모레(The Day After Tomorrow)’ 프로젝트다. 이 프로젝트는 단순한 콘텐츠 제작을 넘어, 디지털 공간에서의 또 다른 자아인 ‘어나더 아이(Another I)’를 통해 개인의 페르소나를 투영한 투영한 ‘부캐(부캐릭터)’를 생성하고, 이를 고도화된 ‘피지컬 AI 로봇(Physical AI Robot)’으로 구현해 내는 혁신적인 생태계를 지향한다. 즉, 가상 세계의 존재가 물리적 실체를 가진 로봇으로 치환되어 인간과 공존하는 ‘또 다른 나’를 완성하는 모델이다.

해리스 부회장은 갤럭시코퍼레이션이 그리는 미래 생태계에 깊은 관심을 드러내며, “미국 시장의 거대 자본은 갤럭시코퍼레이션처럼 특화된 경쟁력을 갖춘 기업에 집중될 것”이라고 뉴욕 증시 상장에 대한 낙관적 전망을 내놨다. 글로벌 금융의 심장부인 NYSE의 고위 임원이 여의도까지 직접 찾아와 무게 있는 메시지를 던진 것은, 갤럭시코퍼레이션이 제시하는 ‘상상력의 실현’이 글로벌 시장에서 충분한 실체와 가치를 지니고 있음을 방증한다.

한편, 이에 앞서 지난 4일에는 밥 맥쿠이 나스닥(NASDAQ) 부회장이 갤럭시코퍼레이션 본사를 방문해 AI 기반 케이팝 로봇 프로젝트와 버추얼 IP 전략을 살피는 등 미국 양대 거래소의 고위 임원이 짧은 간격을 두고 특정 한국 기업을 잇달아 찾는 이례적인 광경이 연출되고 있다.