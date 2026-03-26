26일 정기 주주총회서 발언 “빅테크 기업 중심으로 시장 선점할 것”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 구자균 LS일렉트릭 회장이 26일 “서해안 에너지고속도로를 시작으로 글로벌 HVDC 시장에서도 주도권을 확보하겠다”고 강조했다.

구 회장은 이날 경기도 안양시 LS타워에서 열린 정기 주주총회에서 이같이 밝혔다. LS일렉트릭은 국내 유일 전류형 초고압진류송전(HVDC) 사업자로서, 정부가 추진 중인 서해안 에너지 고속도로 사업의 핵심 사업자로 활약하겠다는 계획이다.

인공지능(AI)발 전력 수요로 변압기 수요가 높아진 가운데 글로벌 경쟁력을 더욱 키워나가겠다는 의지도 밝혔다. 구 회장은 “LS일렉트릭은 이미 글로벌 최고 수준의 배전 기술력과 사업 기반을 확보한 만큼, 초 슈퍼사이클 시대의 주도권을 잡고 글로벌 1등 기업으로 퀀텀점프 하는 기회로 삼겠다”고 말했다.

이어 “단순히 전력기기를 공급하는 기업을 넘어 전력 운영 전반을 책임지는 플랫폼 기업으로 진화하고 있다” 며 “시장의 판을 바꾸는 것은 물론 산업을 선도하는 기업으로 도약할 것” 이라고 덧붙였다.

이날 구 회장 미국을 글로벌 핵심 전략 시장으로 삼겠다는 구상도 내놨다. 현재 LS일렉트릭은 텍사스 ‘배스트럽 캠퍼스’를 생산·기술·서비스 통합 거점으로 육성하고, 유타 MCM엔지니어링II 배전반 솔루션 생산설비 증설도 추진하는 등 현지 생산기반을 강화할 계획이다. 이를 통해 설계부터 생산, 납품, 운영까지 이어지는 ‘엔드투엔드’ 체계 구축을 통해 시장 지배력을 더욱 공고히 한다는 구상이다.

특히 현지 데이터센터 시장 지배력 강화에 속도를 낸다는 전략이다. LS일렉트릭은 글로벌 빅테크 기업과의 협력 경험을 바탕으로 기술력과 납기 경쟁력을 이미 입증했으며, 단일 제품 공급을 넘어 고객 맞춤형 패키지 사업으로 영역을 확장하고 있다.

구 회장은 “데이터센터 시장은 기술력과 납기, 현장 대응력이 곧 경쟁력”이라며 “빅테크 등 하이엔드 고객 중심으로 시장을 선점해 확실한 우위를 확보하겠다”고 밝혔다.

글로벌 시장 맞춤형 전략도 제시했다. 유럽과 중동 지역에서 초고압, 신재생 연계 수요를 중심으로 사업을 확대하고, 아시아는 단순 판매 시장을 넘어 글로벌 생산·공급 거점화에 집중해 ‘글로벌 멀티 축 전략’을 통한 시장 확대에 속도를 낸다는 계획이다.

미래 전력 시장의 판을 바꿀 핵심 축으로는 직류(DC) 전환을 꼽았다. 구 회장은 “미래 전력 경쟁력은 얼마나 효율적으로 전기를 쓰느냐에 달려 있다”며 “직류는 전력 손실을 획기적으로 개선할 수 있어 전력 시장의 판을 바꾸는 게임체인저가 될 것”이라고 강조했다.