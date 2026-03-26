호주 라이너스와 300억원 규모 진행 非중국권 유일 희토류 원료 공급 기업 이상호 대표 “단순 투자 넘어선 전략적 결속” 희토류 공급망 협력 본격 추진

[헤럴드경제=한영대 기자] LS에코에너지는 전 세계 희토류 원료 공급 2위 기업인 호주 라이너스(Lynas)와 상호 투자에 합의했다고 26일 밝혔다.

양사는 이날 각각 300억원 규모의 전환사채(CB)를 교환하고, 희토류 공급망 협력을 본격 추진한다고 공시했다. 라이너스는 비중국권에서 희토류 원료를 공급할 수 있는 사실상 유일한 기업이다. 중국의 자원 무기화에 대응할 수 있는 전략적 대안이자 글로벌 희토류 시장을 주도하는 기업이다.

희토류는 방산, 로봇, 전기차(EV) 등 첨단 산업에 필수적인 전략 자원이다. 희토류 밸류체인에서 가장 확보가 어려운 단계는 채굴과 정제를 거친 원료 부문이다. 중국이 전 세계 수요의 대부분을 공급하며 공급망 병목 현상이 발생하고 있어서다. LS에코에너지는 라이너스와의 협력을 통해 원료를 합리적인 가격으로 장기간 안정적으로 확보할 수 있는 기반을 마련했다.

이번 투자는 라이너스의 원료 공급 역량과 LS에코에너지의 금속 생산 기술이 결합된 구조다. 양사는 원료부터 최종 제품까지 이어지는 협력 체계를 단계적으로 확대하며 글로벌 시장 내 영향력을 강화해 나갈 방침이다.

이상호 LS에코에너지 대표는 “이번 협력은 단순한 투자를 넘어선 전략적 결속”이라며 “LS와 라이너스의 결합은 글로벌 기업들에게 신뢰할 수 있는 최적의 대안이 될 것”이라고 말했다.