할리우드서 한화비전 AI로 위기 극복 모습 담아 슬로건 ‘Now You See’…“기술 혁신 이어갈 것”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화비전이 할리우드 스타 아만다 사이프리드, 마이클 그레이시 감독이 참여한 새로운 글로벌 브랜드 캠페인을 26일 공식 유튜브 채널에 공개했다.

‘나우 유 씨(Now You See)’를 슬로건으로 삼은 이번 캠페인에는 한화비전이 지향하는 기술적 가치인 ‘선제적 비전 인텔리전스(Proactive Vision Intelligence·PVI)’가 담겼다. 특히 현장의 특성과 이상 상황 등을 빠르게 정밀 분석해 즉각 대응하는 한화비전의 차별화 된 기술력을 각종 시뮬레이션을 통해 알기 쉽게 전달하는 데 중점을 뒀다.

마이클 그레이시 감독은 이번 캠페인에 우리 삶 곳곳에 녹아 든 한화비전의 신기술을 영상으로 풀어냈다. 영상은 아만다는 할리우드의 한 오디션 현장에서 리테일 매장, 주요 도로 관제센터, 학교, 공장 등 다양한 상황과 현장에 놓인다. 이 과정에서 여러 돌발상황이 발생하지만 AI(인공지능) 기술이 적용된 한화비전 영상보안 시스템 덕분에 위기를 넘긴다.

영상에는 히트맵 분석과 피플 카운팅, AI 기반 멀티디렉셔널 (Multidirectional) 모니터링, 배회·쓰러짐 감지, 유리 파손 음성 감지 등 한화비전의 다양한 솔루션이 등장한다.

영상에 담긴 것과 같이 한화비전은 이미 한화그룹 라이프 솔루션 부문 계열사들과 함께 백화점, 호텔·리조트, 구내식당, 아쿠아리움 등 다양한 공간에 첨단기술을 적용하고 있다. 현재 한화그룹 테크와 라이프 솔루션 부문이 신설 지주 설립과 인적 분할을 추진중인 만큼, 일상 곳곳에 기술을 심는 작업은 더욱 속도를 낼 것으로 예상된다.

캠페인 촬영 현장 관리에도 한화비전의 AI 카메라가 쓰였다. 수많은 스태프 사이에서 아만다를 빠르게 찾아내고, 사람이나 장비가 갑자기 쓰러지는 것과 같은 이상 상황을 감지해 알려주는 등 한화비전의 첨단기술에 힘입어 촬영을 무사히 끝마칠 수 있었다.

한화비전 관계자는 “‘나우 유 씨(Now You See)’는 기술을 통해 인류의 삶에 기여하겠다는 한화비전의 의지이자 약속을 표현한 것”이라면서 “한화비전의 앞선 기술을 통해 전 세계가 보다 안전하고 밝은 미래를 ‘마주(see)’할 수 있도록 기술 혁신을 이어나갈 것”이라고 말했다.