MASH·폐섬유증 신약 파이프라인 협력 모색 임상 데이터 심층 검토 및 개발 전략 수립 논의

[헤럴드경제=최은지 기자] SK케미칼이 오픈이노베이션을 통해 신약 파이프라인 확보 및 개발 협력 강화에 나선다.

SK케미칼은 제이투에이치바이오텍(J2H)과 신약 공동개발 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다. 이번 협약은 J2H가 보유한 대사이상지방간염(MASH) 및 특발성 폐섬유증(IPF) 관련 신약 후보물질의 공동개발 가능성을 검토하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 J2H는 현재 진행 중인 신약 파이프라인의 연구 결과를 공유하며, 양사는 기술 및 임상 데이터에 대한 심층 검토를 진행한다. 이를 바탕으로 신약 개발 전략 수립 및 구체적인 공동 개발 협력 방안을 논의할 계획이다.

2014년 설립된 J2H는 대사질환과 항암 분야 후보물질을 개발하는 바이오 기업이다. 주요 파이프라인인 MASH 치료제 후보물질 ‘J2H-1702’는 임상 2a상을 완료해 치료 효과를 확인했으며, 현재 글로벌 임상 2b상 진입을 준비 중이다. 특발성 폐섬유증 치료제 후보물질은 전임상 단계 연구가 진행되고 있다.

SK케미칼은 확보된 데이터를 기반으로 후보물질의 개발 가능성과 사업성을 다각도로 검토해 협력 범위를 구체화할 예정이다.

박현선 SK케미칼 파마사업 대표는 “J2H와의 협업은 R&D 파이프라인의 다양성과 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것”이라며 “오픈이노베이션을 통해 신약 포트폴리오를 다원화하겠다”고 밝혔다.

양사는 지난 2021년부터 J2H의 플랫폼을 활용한 후보물질 발굴 공동연구를 추진해 왔으며, SK케미칼은 J2H에 대한 전략적 지분 투자에도 참여하는 등 협력 관계를 지속해 왔다.