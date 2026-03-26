초기 공정개발부터 cGMP 생산까지 전 과정 지원 독자적 바이럴 벡터 기술력 바탕으로 수주 확대

[헤럴드경제=최은지 기자] 차바이오텍의 미국 자회사인 마티카 바이오테크놀로지가 북미 소재 대형 의료연구기관과 아데노바이러스 치료제 위탁개발생산(CDMO) 계약을 체결했다고 26일 밝혔다.

양사 합의에 따라 고객사명과 계약금, 프로젝트 상세 정보 등은 비공개로 부쳐졌다. 이번 계약을 통해 마티카 바이오는 고객사가 개발 중인 아데노바이러스 치료제의 초기 공정 개발부터 cGMP 생산에 이르는 전 과정을 지원하는 ‘엔드-투-엔드(End-to-end)’ 서비스를 제공한다.

구체적인 지원 범위는 ▷연구용 세포주 구축 ▷공정 및 분석 개발 ▷품질 시험 ▷마스터 바이러스 뱅크(MVB) 및 제조용 바이러스 뱅크(WVB) 구축 ▷아데노바이러스 벡터 cGMP 생산 등이다.

이번 수주는 마티카 바이오의 바이럴 벡터 기술력과 초기 연구부터 상업화까지 아우르는 CDMO 역량이 핵심 동력으로 작용했다. 마티카 바이오는 레트로바이러스, 렌티바이러스, 아데노연관바이러스(AAV) 관련 자체 플랫폼을 보유해 고품질 벡터의 신속한 생산이 가능하다. 또한 자체 개발 세포주인 ‘마티맥스(MatiMax™)’와 분석개발(AD)·공정개발(PD) 분야의 전문성을 바탕으로 수주를 확대하고 있다.

폴 김 마티카 바이오 대표는 “보유 중인 아데노바이러스 전문 기술력을 바탕으로 고객사의 치료제가 임상 개발 단계에 진입할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

마티카 바이오는 차바이오텍이 미국 세포·유전자치료제(CGT) CDMO 시장 진출을 위해 설립한 기업이다. 2022년 한국 기업으로는 유일하게 미국 텍사스주 칼리지스테이션에 CGT CDMO 시설을 준공해 운영 중이다.