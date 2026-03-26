2개 품목 SC 제형 개발 및 상업화 독점권 선급금 300억 원 수령·마일스톤 8226억 하이브로자임 플랫폼 글로벌 확장성 입증

[헤럴드경제=최은지 기자] 알테오젠은 글로벌 제약사 바이오젠과 하이브로자임(Hybrozyme®) 기술이 적용된 ALT-B4 기반 피하주사(SC) 제형 바이오의약품의 개발 및 상업화를 위한 독점 라이선스 계약을 체결했다.

이번 계약에 따라 바이오젠은 알테오젠의 인간 히알루로니다제 엔자임(ALT-B4)을 사용하여 바이오의약품 2개 품목의 피하주사 제형을 개발하고 상업화할 수 있는 독점적 권리를 확보하게 된다. 양사 간 체결한 계약 조건에 따라 바이오젠은 향후 세 번째 품목을 개발할 수 있는 옵션 권리도 보유한다.

알테오젠은 계약 체결 후 2000만달러(약 300억원)의 선급금을 수령하며, 두 번째 품목 개발 착수 시 추가로 1000만달러(약 150억원)의 선급금을 받는다. 또한 2개 품목의 개발, 허가 및 매출 관련 주요 마일스톤 달성 시 최대 5억4900만달러(약 8226억원)를 수령할 수 있다. 상업화 이후에는 제품 매출에 따른 로열티를 별도로 지급받는다.

전태연 알테오젠 대표이사는 “바이오젠은 강력한 연구개발 역량을 바탕으로 혁신을 선도하는 글로벌 바이오 기업”이라며 “이번 파트너십을 통해 환자들을 위한 혁신적인 제품 개발을 함께 추진하게 되어 매우 기쁘다”고 밝혔다.

알테오젠의 하이브로자임 플랫폼은 기존 정맥주사(IV) 제형의 의약품을 피하주사 제형으로 변경해 환자의 투약 편의성을 높이는 기술이다. 이번 계약으로 알테오젠은 글로벌 시장 내 기술 경쟁력을 다시 한번 입증하게 됐다.