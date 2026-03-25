[헤럴드경제=박혜림 기자] 파수가 글로벌 사이버보안 행사에서 인공지능(AI) 시대 보안 전략을 공개하며 해외 시장 공략에 속도를 내고 있다.

파수는 23일(현지시간)부터 미국 샌프란시스코에서 열리고 있는 ‘RSA 콘퍼런스 2026’(RSAC)에 참가해 AI 거버넌스를 중심으로 한 AX(AI 전환) 대응 전략을 소개했다고 25일 밝혔다.

RSAC는 세계 최대 규모의 보안 콘퍼런스다. 오는 26일까지 진행된다.

이번 행사에서 파수는 단독 부스를 마련하고 기업용 AI 환경에서 요구되는 데이터 관리 및 보안 기술을 집중적으로 선보였다. 구축형 대형언어모델(LLM) ‘엘름’(Ellm)을 비롯해 AI 기반 민감정보 보호 솔루션 ‘AI-R 프라이버시’, 서비스형 AI 환경을 위한 데이터 보호 솔루션 ‘AI-R DLP’, AI 활용에 최적화된 문서 관리 플랫폼 ‘랩소디(Wrapsody)’ 등이 주요 전시 대상이다.

현장에서는 AI 도입 확산에 따른 보안 우려가 주요 화두로 떠올랐다. 특히 기업들이 민감 정보 유출 가능성에 대한 대응 방안을 집중적으로 문의하면서, AI 거버넌스와 데이터 보호 전략에 대한 수요가 빠르게 확대되고 있는 것으로 나타났다. 파수는 이에 맞춰 자사 솔루션을 기반으로 한 대응 방안을 제시하며 관람객들의 관심을 끌었다고 설명했다.

파수는 이번 RSAC를 계기로 글로벌 사업 확대에도 본격적으로 나선다. 앞서 회사는 미국 법인과 현지 AI 플랫폼·컨설팅 기업 컨실릭스(Konsilix)를 통합해 기업용 AI 전문 기업 ‘심볼로직’(Symbologic)을 설립한다고 밝힌 바 있다. 해당 법인은 다음달 출범 예정으로, 에이전틱 AI 기반 애플리케이션과 컨설팅 역량을 결합해 글로벌 고객 확보에 나선다는 계획이다.

글로벌사업을 총괄하는 손종곤 파수 상무는 “이번 RSAC 현장에서는 AX와 보안을 동시에 고민하는 글로벌 기업들의 고민을 직접 듣고 이를 위한 파수의 AI 거버넌스 전략을 소개할 수 있었다”며 “이번 행사와 파수 미국 법인의 합병을 발판으로 파수는 전세계 고객의 AX를 지원하는 기업으로 거듭날 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.