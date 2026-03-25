민관 협력 통한 복지 사각지대 발굴 3년 연속 행복충전사업 기부금

[헤럴드경제=최은지 기자] ㈜휴롬이 김해시 복지 사각지대 발굴 및 지원을 위해 김해시, 김해시종합사회복지관과 민관 협력을 통해 3년 연속 ‘11求(구) 가야 행복충전사업’에 참여한다고 25일 밝혔다.

휴롬은 이달 금년도 사업 진행을 위해 김해시종합사회복지관에 1억 5,000만 원을 기탁하고 김해시 복지 사각지대 위기가구 지원에 나섰다. 응급구조 전화번호인 119에서 착안한 ‘11求(구) 가야 행복충전사업’은 복지 사각지대에 놓인 위기가구 지원을 위한 민관 협력 사업이다. 휴롬은 지난 2024년 김해시, 김해시종합사회복지관과 민관 MOU를 체결한 바 있다.

협약에 따라 김해시는 위기가구 발굴을, 김해시종합사회복지관은 사업 수행을 담당하고 있다. 휴롬은 김해 지역 기업으로서 2024년 1억원, 2025년 1억5000만원을 기탁한 데 이어 올해도 1억5000만원을 기탁하며 3년째 사회공헌 활동을 지속하고 있다.

기부금은 위기가구의 주거비, 의료비, 생계비 등 복지 사각지대 위기 구호비 지원에 사용된다. 이를 통해 가정 내 위기를 완화·해소하고 위기가구 구성원들의 재기를 지원한다는 방침이다.

휴롬은 ‘건강’이라는 경영철학을 바탕으로 지역 내 사회공헌을 통해 복지 사각지대 구성원들이 보다 건강한 삶을 영위할 수 있도록 지원을 이어갈 계획이다.

휴롬 김영기 회장은 “휴롬은 50년 이상 김해 지역에서 사업을 이어온 기업이자 건강 기업으로서 앞으로도 건강한 지역사회를 위한 나눔을 지속적으로 실천하는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.